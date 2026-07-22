Un sondage représentatif a permis de déterminer quels détaillants satisfont le plus les clients. En tête du classement, les leaders du marché Migros et Coop se livrent un duel serré. Les Romands et les Alémaniques ont-ils les mêmes préférences?

Migros vs Coop: qui est le détaillant le plus populaire du pays?

Migros vs Coop: qui est le détaillant le plus populaire du pays?

Bernadette Hogg

Les Suisses se sont exprimés dans le cadre d'un grand concours de popularité des détaillants. Sans surprise, Migros remporte la palme, tandis que son éternel rival Coop doit se contenter de la deuxième place. Mais la véritable conclusion de la nouvelle étude Moneyland est la suivante: si les Suisses sont globalement satisfaits des grands acteurs du commerce de détail, ils se montrent également exigeants. Aucun détaillant n’a obtenu une note supérieure à «Bien». De plus, on constate de grandes différences entre les évaluations de la Suisse romande et celles de la Suisse alémanique.

Pour cette étude, l’institut de recherche Ipsos a interrogé 1500 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande sur leur niveau de satisfaction vis-à-vis des détaillants. Aucun détaillant ne s'approche de la note maximale de 10. A partir de 8 points, on obtient la note «Très bien» et à partir de 9 points, «Excellent».

Migros occupe la première place avec une note globale de 7,6 points et obtient la mention «Bien». Elle devance ainsi de justesse son grand rival Coop, qui totalise 7,4 points. Ce dernier doit partager la deuxième place avec Digitec Galaxus, filiale de Migros. Dans le bas du tableau, avec une note de 5,9, le discounter de meubles Lipo n'a obtenu que la note «Passable».

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Des différences entre Romands et Alémaniques

L’étude a également examiné comment les détaillants se positionnent dans une comparaison régionale. Le géant orange occupe la première place tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Chez d’autres enseignes, on observe toutefois des différences régionales (ndlr: les détaillants présents uniquement en Suisse allemande ont été retiré du classement).

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Le géant allemand de la droguerie Müller est bien plus apprécié en Suisse alémanique qu’en Suisse romande: il a obtenu 7,2 points en Suisse alémanique, contre seulement 6,4 points en Suisse romande. Le distributeur français d’articles de sport Decathlon s’en sort en revanche nettement mieux de notre côté du «Röstigraben»: il est noté 7,2 points en Suisse romande, contre 6,8 points en Suisse alémanique.

Les hommes sont plus critiques que les femmes

Autre fait marquant: les hommes se montrent globalement plus critiques envers les détaillants que les femmes. Les femmes interrogées ont attribué à presque tous les détaillants des notes plus élevées que les hommes – à une exception près. Denner a obtenu 7,1 points auprès des deux sexes.