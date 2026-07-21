Des listérias ont été détectées dans un sandwich Denner et du saumon fumé chez Coop et Migros, alerte l'OSAV. Les produits, potentiellement dangereux, ont été retirés des rayons. La population est appelée à ne pas les consommer.

Retrait de produits! Des listerias détectées chez Migros, Coop et Denner

Retrait de produits! Des listerias détectées chez Migros, Coop et Denner

ATS Agence télégraphique suisse

Des listérias, bactéries présentes presque partout dans la nature, ont été détectées dans un sandwich vendu par Denner, a annoncé mardi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Des traces de cette bactérie ont également été détectées jeudi dernier dans du saumon fumé vendu chez Coop et Migros. Les produits ont été retirés de la vente et l'OSAV recommande de ne pas les consommer.

Ces trois cas ne sont pas liés aux vagues de chaleur récentes, mais bien aux autocontrôles réalisés par les entreprises et les cantons, souligne l'OSAV, contacté par Keystone-ATS. «Ils révèlent surtout que le système de contrôle fonctionne, et il s'agit d'une coïncidence de dates». L'OSAV met toutefois en garde la population: «un risque pour la santé ne pouvant pas être exclu, il est recommandé de ne pas consommer les produits concernés».

Des symptomes graves possibles

La listériose, la maladie infectieuse provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes, se transmet par les aliments et touche surtout les personnes affaiblies, les femmes enceintes, les nouveaux-nés et les personnes âgées.

Chez les personnes dont le système immunitaire est intact, une infection provoque le plus souvent des symptomes légers, voire aucun symptome. «Les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles manifester toute une série de symptomes graves, dont l’issue peut être fatale dans certaines circonstances», note l'OSAV.

Les trois entreprises ont immédiatement retiré les produits concernés des rayons et ordonné un rappel. L'OSAV indique que seuls les produits avec les numéros d'articles et les dates limites de consommations sont concernés par cette alerte.