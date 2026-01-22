La Suisse s'indigne après les attaques de Trump contre le pays et Karin Keller-Sutter. Blick a rencontré la conseillère fédérale le soir même à Davos, au restaurant Migros.

Rolf Cavalli et Céline Zahno

Mercredi soir, peu avant 19h, Karin Keller-Sutter se trouve au buffet du restaurant Migros à Davos. Elle se sert des frites et des légumes – comme la veille et l'année précédente pendant le WEF. «J'aime les frites et j'aime manger simplement», déclare la végétarienne. Elle semble calme, mais elle doit encore digérer ce que le président américain Donald Trump a dit à son sujet lors de son discours au Forum économique mondial.

A la caisse, un homme l'interpelle: «Merci de vous engager pour notre pays!» Le restaurant est plein à craquer. La conseillère fédérale trouve une table avec deux membres de son équipe. A la table voisine, une retraitée arbore un grand tatouage sur l'avant-bras représentant le chemin de fer rhétique (RhB). Elle aussi a suivi le discours de Trump. «J'ai été très agacée par ce qu'il a dit à votre sujet, Madame Keller-Sutter.»

Avalanche de mépris

Les propos de Trump concernant la ministre suisse des Finances étaient véritablement choquants. Il a relaté avec ironie leur fameuse conversation téléphonique au sujet des droits de douane. Il l'a publiquement humiliée devant le monde entier, affirmant qu'elle avait «supplié» pour obtenir une baisse des droits de douane.

Il a prétendu citer ses paroles mot pour mot: «Non, non, vous ne pouvez pas faire ça – je vous en prie, ne le faites pas, nous sommes un petit pays.» Il l'a en outre appelée à tort «Première ministre». Trump a encore soutenu qu'elle s’était montrée «agressive» et qu'elle l’avait «agacé». Par ces propos, il n’a pas seulement insulté Karin Keller-Sutter, mais le pays dans son ensemble, assénant cette déclaration méprisante: «La Suisse n'est rien sans les Etats-Unis.»

«Elle est coriace»

Karin Keller-Sutter a suivi le discours avec le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis et d'autres membres de la délégation dans une salle annexe du centre de congrès. Plus tard, au dîner, elle a déclaré: «Oui, ce fut une journée riche en événements.» Elle a refusé de faire d'autres commentaires publics.

Elle s'est contentée de déclarer qu'elle n'avait pas pris les propos de Trump personnellement. De fait, le président américain s'est montré plus conciliant par la suite lors d'un entretien direct avec la délégation suisse . «Elle est coriace», a-t-il dit de Karin Keller-Sutter, selon le président suisse Guy Parmelin.

Karin Keller-Sutter connaît les humeurs de Donald Trump. Après leur coup de téléphone, il s'était déjà exprimé avec mépris à la télévision américaine cet été-là au sujet de «la Madame» qui l'avait agacé. Là aussi, elle était restée muette. Dès lors, le ministre de l'Economie, Parmelin, s'est retrouvé sous les feux des projecteurs lors des négociations tarifaires.

Après le repas, retour à l'hôtel Hilton

La ministre des Finances s'était préparée à une journée de travail tranquille au Forum économique mondial ce mercredi. Des rencontres avec ses homologues, comme le ministre saoudien des Finances Mohammed al-Jadaan, étaient à l'ordre du jour. Le fait qu'elle se retrouve soudainement au cœur des quolibets de Trump à propos du différend tarifaire fut cependant une surprise.

Vers 19h30, son assiette est vide. La conseillère fédérale quitte le restaurant Migros et se retire à l'hôtel Hilton voisin. Pour traiter encore quelques dossiers.

Ce jeudi matin, elle rencontre Christine Lagarde. La présidente de la Banque centrale européenne a également fait ses expériences avec la troupe Trump lors du WEF. Lors d'un dîner avec le ministre du Commerce Howard Lutnick, les choses ont dégénéré. Christine Lagarde avait même quitté le restaurant avant la fin de la rencontre.