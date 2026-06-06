DE
FR

108 postes supprimés
Une deuxième vague de licenciement touche le Secrétariat d'Etat aux migrations

C’est un nouveau coup de massue pour le personnel du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Pour la deuxième fois cette année, Berne sabre dans les effectifs: 108 postes passent à la trappe. Les personnes concernées doivent être informées ce mois-ci.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
1/5
Sous le conseiller fédéral Beat Jans, le nombre de demandes d'asile a nettement diminué. Il faut maintenant réduire le personnel.
Photo: Mattia Coda
RMS_Portrait_AUTOR_449.JPG
Lino Schaeren

La cure d'austérité se poursuit au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Après une première charrette de 83 collaborateurs au début de l'année 2026, le SEM s'apprête à licencier 108 agents supplémentaires.

Plus de la moitié des postes supprimés étaient à durée déterminée. Ces fonctionnaires avaient été recrutés pour résorber l'arriéré dans le domaine de l'asile. Comme ce retard sera bientôt rattrapé, ces contrats ne seront pas renouvelés. La Confédération avait considérablement gonflé les effectifs du SEM pendant les années de l’afflux massif de réfugiés – aujourd’hui, le vent a tourné: récemment, six centres d’asile fédéraux ont même été temporairement fermés, car le nombre de demandes d’asile était inférieur aux prévisions.

Paquet d'allègement budgétaire

Mais la baisse des demandes d'asile n'est pas la seule cause de cette hémorragie. Les employés fixes du SEM sont eux aussi touchés. Plusieurs postes permanents vont être sacrifiés pour répondre au paquet d'allègement budgétaire imposé par le Conseil national et le Conseil des Etats. 

A lire aussi
La Suisse pourra participer aux centres de renvoi des migrants
Comme l'Union européenne
La Suisse pourra participer aux centres de renvoi des migrants
«La Suisse a toujours été un pays d'immigration, d'Albert Einstein à Xherdan Shaqiri»
Interview
Beat Jans se confie à Blick
«La Suisse a toujours été un pays d'immigration, d'Einstein à Shaqiri»

Selon les informations de Blick, les vœux de licenciement interviendront au début de l’année 2027, mais les collaborateurs concernés devraient être informés de leur sort dès ce mois-ci. Au total, le SEM va amputer ses effectifs de 6% pour se stabiliser à 1280 postes à temps plein: une structure de crise minimale. Si les flux migratoires devaient repartir à la hausse, Berne n'aura d'autre choix que de réengager en urgence.

Le double discours de Beat Jans

Cette réduction drastique de la voilure passe mal, en particulier pour le chef du département, Beat Jans. En 2024, lors du bilan de ses 100 premiers jours à la tête du DFJP, le conseiller fédéral socialiste avait pourtant fustigé la politique de ses prédécesseurs. Il qualifiait alors d’«erreur» le fait de supprimer des postes dès que les chiffres de l'asile faiblissaient: «Lorsque les flux de réfugiés ont fortement augmenté par le passé, on ne disposait pas de la main-d’œuvre nécessaire pour y faire face.»

Selon lui, c'est précisément cette gestion à courte vue qui avait créé l'engorgement massif des dossiers ces dernières années. Aujourd'hui, le ministre de l'Asile applique pourtant la même recette et valide sa deuxième coupe sombre en quelques mois dans le secteur. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus