Une lettre du nouveau propriétaire de Micasa, dont l’identité reste entourée de mystère, révèle la gravité de la situation financière de l’enseigne d’ameublement. Blick a pu consulter ce courrier adressé aux fournisseurs et partenaires commerciaux.

En bref Micasa n’a pas reçu les versements de capitaux promis, le chiffre d’affaires a baissé et les fournisseurs attendent leur argent

Micasa cherche des investisseurs, met en œuvre la restructuration et surveille quotidiennement ses liquidités

4 des 30 filiales fermeront, environ 70 postes seront supprimés et les économies ne produiront leurs effets qu’en 2027

Rolf Cavalli

«La situation financière de Micasa reste très tendue.» C’est par ces mots que commence la lettre envoyée le 20 novembre dernier aux partenaires commerciaux de l’enseigne, notamment aux fournisseurs qui attendent d’être payés depuis des semaines.

Le courrier est signé par le propriétaire du groupe, Toni Shala, et l’administratrice Beatrix Ferkinghoff. Jamais Micasa n’avait reconnu aussi ouvertement ses difficultés financières. Lundi, le groupe a finalement annoncé la démission de son CEO Manuel Landolt pour la fin du mois de février prochain.

Aucune date pour les factures impayées

Lors du changement de propriétaire, «plusieurs injections de capitaux étaient prévues», écrit Toni Shala. Mais tous les fonds promis n’ont pas été versés. «Une partie des fonds est désormais arrivée chez Micasa. D’autres paiements n’ont pas encore pu être garantis.»

Dans le même temps, le chiffre d’affaires a «nettement diminué» ces dernières semaines, entraînant «d’importants problèmes de liquidités». Micasa n’a donc pas pu régler à temps les factures de plusieurs fournisseurs. «Nous le regrettons vivement», peut-on lire dans le courrier.

Il y a encore quelques semaines, le discours était tout autre. En octobre, il était question de nouveaux propriétaires prêts à injecter des capitaux supplémentaires. Début novembre, Toni Shala se montrait rassurant: «Je soutiens Micasa sur le long terme», avait-il déclaré. Une porte-parole avait également assuré à Blick que des fonds supplémentaires avaient été mis à disposition.

Le courrier ne précise pas combien d’argent manque à l’entreprise. Interrogée par Blick, Micasa a évoqué dimanche soir, dans une prise de position, des «retards dans les apports de capitaux prévus» ainsi qu’une activité «plus faible que prévue en septembre». Selon l’enseigne, de nouveaux apports de capitaux «pourraient contribuer grandement à la stabilisation» de la situation.

Les fournisseurs attendent toujours leur argent

Pour les fournisseurs, la lettre contient une nouvelle particulièrement difficile à entendre: «A ce jour, nous ne pouvons malheureusement pas encore vous communiquer de date claire pour le règlement des créances ouvertes.»

A la mi-novembre, Micasa assurait pourtant encore que des «accords contraignants seraient conclus» avec les partenaires commerciaux concernés. Désormais, rien ne garantit même qu’ils récupéreront leur argent.

Le pire des scénarios envisagé

Comment Micasa compte-t-elle sortir de cette crise? Toni Shala évoque trois mesures. La recherche de «nouveaux investisseurs» se poursuit «à plein régime» et la restructuration annoncée doit être mise en œuvre. Mais une autre phrase attire particulièrement l’attention: «Le conseil d’administration surveille quotidiennement les liquidités et procède aux clarifications juridiques nécessaires.»

La lettre ne précise pas la nature de ces démarches juridiques. En vertu du droit des sociétés, le conseil d’administration doit surveiller la solvabilité de l’entreprise et prendre des mesures si celle-ci risque de ne plus pouvoir honorer ses dettes. Parmi les options possibles figure notamment une demande de sursis concordataire. Rien ne permet toutefois de savoir si Micasa envisage déjà concrètement cette solution.

Interrogée par Blick, l’enseigne n’a pas répondu aux questions précises concernant ces démarches juridiques ou le sort des acomptes versés par les clients.

Les fermetures de filiales, maigre soulagement

Quatre des 30 magasins Micasa doivent fermer leurs portes: ceux de Crissier (VD), Langendorf (SO), Brügg (BE) et Buchs (AG). Au total, près de 70 personnes perdront leur emploi. Mais ces mesures ne permettront pas de résoudre les problèmes de trésorerie immédiats. Selon la lettre, les fermetures et les suppressions de postes n’auront «un impact financier que l’année prochaine».

Micasa attribue «aussi» une partie de la baisse de son chiffre d’affaires à la «couverture médiatique». Début novembre, Blick avait notamment rapporté le témoignage d’une cliente qui attendait toujours la livraison de son canapé et de sa table à manger, d’une valeur totale de 5088 francs. Le fournisseur lui avait expliqué qu’il refusait de livrer les meubles, car Micasa ne réglait pas ses factures.

Un propriétaire inconnu de la branche

Et qu'en est-il de Toni Shala, le nouveau propriétaire de Micasa? Dans le secteur de l’ameublement, presque personne ne le connaît. Selon le registre du commerce, il détient depuis fin octobre la totalité des actions de l’enseigne. Toni Shala vient du secteur de la logistique. Il travaille depuis 2012 chez Jubex Transporte AG, à Spreitenbach (AG), où il siège aujourd’hui au conseil d’administration.

Selon l’agence de relations publiques de Micasa, le rachat aurait été financé par des «fonds privés» provenant d’un groupe d’investisseurs suisses. Mais l’identité des personnes qui composent ce groupe reste inconnue.

Toni Shala est déjà le troisième propriétaire de Micasa en moins de deux ans. Début 2025, Migros avait vendu l’enseigne dans le cadre d’un rachat par sa direction, à son CEO de l’époque, Philipp Agustoni, et à son directeur des opérations, Manuel Landolt. Des investisseurs allemands et autrichiens participaient également à l’opération.

Plus d’un million de francs de poursuites

Un peu plus d’un an après ce rachat, les nouveaux propriétaires ont revendu Micasa à Toni Shala. Philipp Agustoni a quitté ses fonctions fin octobre. Depuis, Manuel Landolt dirige l’entreprise. Sa signature ne figure toutefois pas au bas de la lettre adressée aux fournisseurs.

Selon la «SonntagsZeitung», le registre des poursuites faisait déjà état, la semaine dernière, de créances contre Micasa pour un montant total de 1,1 million de francs. Parmi les créanciers figurent des fabricants de meubles, des bailleurs, un designer et un photographe.

«Nous vous informerons de nouveau de l’évolution de la situation au cours de la semaine prochaine», promet Toni Shala à la fin de son courrier. D’ici là, les fournisseurs n’ont d’autre choix que de patienter. Pour les employés et les clients de Micasa, l’avenir reste lui aussi incertain.