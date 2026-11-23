Le CEO de Micasa, Manuel Landolt démissionnera à la fin du mois février 2027, a annonce la chaîne suisse de magasins de meubles suisse, en proie à de grosses difficultés. Sa succession n'a pas encore été réglée.

Michael Hotz

Coup de tonnerre chez le vendeur de meubles Micasa, en ploie à une crise sans précédent: le CEO Manuel Landolt quittera l'ancienne filiale de Migros à la fin février 2027, annonce annoncé l'entreprise dans un communiqué de presse publié lundi. Manuel Landolt a lui-même décidé de quitter ses fonctions, précise le groupe.

Jusqu'à son départ, Manuel Landolt continuera d'assumer «pleinement ses tâches et d'accompagner la mise en œuvre des mesures de restructuration et de stabilisation en cours», poursuit Micasa. Son remplaçant n'a pas été nommé à ce stade. Le conseil d'administration informera en temps voulu.

Nouveau propriétaire depuis fin octobre

L'entreprise, qui fait actuellement face à des difficultés de paiement, a changé de propriétaire au mois d'octobre dernier, passant dans les mains de Toni Shala, un entrepreneur actif dans la logistique. Le 20 novembre, la chaîne d'ameublement avait envoyé un courrier à ses partenaires commerciaux, dans l'attente de leur argent depuis des semaines. «La situation financière de Micasa reste très tendue», stipulait la première phrase, alors que l'ex-filliale de Migros n'avait jamais communiqué aussi explicitement sur ses difficultés.