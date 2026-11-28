Le week-end s’annonce froid, malgré de belles éclaircies dans certaines régions. En Suisse romande, les températures ne dépasseront guère les 6 degrés en plaine. En montagne, la prudence reste de mise face au danger d’avalanches.

Un week-end glacial attend les Suisses malgré le soleil

Un week-end glacial attend les Suisses malgré le soleil

En bref Samedi, il fera zéro degré à Berne et la température restera négative à Saint-Gall, même en journée

Le Plateau sera souvent recouvert de brouillard élevé samedi, tandis que le soleil brillera dans les Alpes et au Tessin

Le week-end restera sec, mais le danger d’avalanches sera considérable dans une grande partie des Alpes

Mattia Jutzeler

Mieux vaut sortir gants, écharpe, bonnet et grosse veste d’hiver ce week-end en Suisse. Malgré un temps plutôt ensoleillé dans certaines régions, les températures resteront basses ce samedi 28 novembre.

Selon MétéoSuisse, il fera particulièrement froid dans la ville de Berne. Même en pleine journée, le mercure ne devrait guère dépasser zéro degré dans la capitale. La situation ne sera pas meilleure en Suisse orientale: à Saint-Gall, les températures devraient rester négatives toute la journée. A Zurich et à Bâle, il fera à peine plus chaud, avec des maximales autour de 2 degrés.

La Suisse romande n’échappera pas à cette vague de froid. A Genève et à Lausanne, les températures maximales devraient atteindre seulement 3 à 4 degrés samedi. En Valais, le soleil rayonnera en altitude, malgré quelques nuages dans le Chablais. Le thermomètre affichera entre 4 et 6 degrés en plaine, selon MeteoNews.

Le danger d’avalanches persiste

Dimanche, les températures devraient légèrement remonter, notamment en Suisse romande. Jusqu’à 6 degrés sont attendus à Genève et à Lausanne. Le ciel devrait toutefois se couvrir progressivement et de faibles précipitations ne sont pas à exclure dans la région lémanique. En Valais, le soleil devrait rester au rendez-vous, malgré des voiles nuageux plus nombreux dans l’après-midi. Un redoux est également attendu en altitude.

En montagne, la prudence reste de mise. Après les importantes chutes de neige de ces derniers jours, le danger d’avalanches reste marqué, soit un degré 3 sur 5, dans certaines régions des Alpes suisses. C’est notamment le cas dans la région de Zermatt, sur les versants orientés à l’ouest, au nord et à l’est, au-dessus de 2400 mètres d’altitude. Aucune amélioration significative n’est attendue dimanche.

Dans les Alpes vaudoises, notamment dans la région d’Aigle et de Leysin, le danger est actuellement limité (degré 2 sur 5). Il en va de même dans le val d’Hérens et le haut val de Bagnes. Les amateurs de glisse sont donc invités à consulter le dernier bulletin d’avalanches du SLF avant de partir. Toute personne qui s’aventure en dehors des pistes balisées doit disposer des connaissances et de l’équipement nécessaires.