Les récentes chutes de neige donnent un coup d’accélérateur au début de saison dans les Alpes suisses. En Valais notamment, les conditions sont jugées particulièrement favorables.

Pas loin de 50 stations de ski déjà ouvertes en Suisse

Pas loin de 50 stations de ski déjà ouvertes en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, 46 domaines skiables sur 168 ont ouvert leurs pistes totalement ou partiellement samedi. Grâce aux abondantes chutes de neige de fin novembre, quelque 670 kilomètres accueillent déjà les amateurs de glisse, annonce la plateforme SkiNow.

Les 46 stations ouvertes représentent 11% du réseau suisse. Ce dernier comprend environ 6200 kilomètres de pistes, a indiqué SkiNow à Keystone-ATS. La saison débute officiellement la semaine prochaine, mais plusieurs domaines ont ouvert plus tôt que prévu, à l'instar de Villars-Gryon/Les Diablerets (VD), dont l'ouverture officielle était prévue le 4 décembre, ou de St-Luc/Chandolin (VS), prévue le 18 décembre. C'est en Valais que l'on trouve le plus grand nombre de stations ouvertes (14 sur 40). Ce canton est suivi des Grisons (8 sur 39), puis de Berne, Vaud et Schwyz (5 chacune).

Base prometteuse

Ce chiffre est en constante évolution: 62 domaines skiables avaient annoncé vouloir démarrer leur saison au plus tard ce samedi, précise SkiNow. D'ici au 19 décembre, leur nombre devrait se monter à 152. La plateforme SkiNow renseigne sur l'état d'ouverture des pistes, les prévisions de neige fraîche et la durée des trajets en voiture ou en transports publics.

Si elles ne sont pas rares en novembre, les chutes de neige de ces derniers jours sont de bon augure dans la partie occidentale des Alpes, en Valais notamment. «On a une situation exceptionnelle au niveau de la quantité de neige et aussi de la qualité de la neige», résumait vendredi, lors de l'émission «Forum» de la RTS, Pierre Huguenin.

Le responsable de l'antenne valaisanne de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) relevait l'absence de précipitations pluvieuses importantes après ces chutes de neige. Cette épaisse couche constitue une base prometteuse pour la saison hivernale, selon lui. Pierre Huguenin rappelle toutefois qu'un redoux important en décembre pourrait changer la donne.