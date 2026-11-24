Les stations de ski suisses rouvrent leurs pistes dès ce samedi 28 novembre. Arolla, St-Moritz, Gstaad et Verbier lancent la saison, avec soleil et neige au rendez-vous dans les Alpes.

Ces stations de ski romandes ouvrent ce week-end

Ces stations de ski romandes ouvrent ce week-end

Avec de la neige au programme!

Léa Perrin Journaliste Blick

L'heure a sonné! Dépliez la combi, dépoussiérez les bâtons et sortez les skis. De nombreuses stations ouvrent leurs pistes ce week-end, et la météo semble s'être accordée avec le lancement de la saison de glisse. Entre la neige prévue cette semaine dans les Alpes et le soleil annoncé en montagne samedi, les planètes sont alignées pour une première session de qualité.

Après l'ouverture de Zermatt, de Glacier 3000 et de Saas-Fee, d'autres domaines de haute et moyenne altitude réactiveront leurs remontées mécaniques ce week-end. Dès samedi 28 novembre (et sous réserve de conditions météorologiques favorables), on pourra notamment dévaler les pistes d'Arolla, de Gstaad, de Verbier ou encore de Villars.

Anzère prévoit une préouverture ce week-end, tandis que Grimentz-Zinal prévoit une ouverture anticipée des secteurs de Bendolla et de Sorebois, uniquement les week-ends dans un premier temps. Vercorin pourrait suivre selon les conditions.

«Noël avant l'heure!», se réjouit Martin Deburaux, directeur des remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Diablerets. Grâce aux 113 cm de neige tombés le week-end dernier, le domaine des Alpes vaudoises peut se permettre d'ouvrir avec une semaine d'avance sur le calendrier.

Domaine skiable Ouverture quotidienne Ouverture partielle (week-ends) Zermatt (VS) X Glacier 3000 (VD/VS) X Saas-Fee (VS) X Verbier - 4 Vallées (VS) X (tous les jours dès le 28 sur Attelas-Ruinettes) Anzère (VS) X (quotidien dès le 4 décembre) Villars-Gryon-Diablerets (VD) X Grimentz-Zinal (VS) X Chandolin (VS) X Champéry - Les Crosets (VS) X Gstaad (BE) X Crans-Montana (VS) X Veysonnaz-Thyon-Nendaz-Siviez-Arolla-Vercorin A confirmer selon enneigement A confirmer selon enneigement

Ouverture partielle

Toujours en Valais, certaines stations prévoient une ouverture partielle de leur domaine skiable dès le 28 novembre, avant d'élargir progressivement les secteurs accessibles au cours des prochaines semaines. Ce sera le cas de Crans-Montana, ainsi que de certains secteurs des grands domaines des 4 Vallées et des Portes du Soleil. Champéry et Les Crosets prévoient une préouverture les 28 et 29 novembre, tandis que le secteur Attelas-Ruinettes, à Verbier, passera à une ouverture quotidienne dès le samedi 28 novembre.

Les autres secteurs de Nendaz, Siviez, Veysonnaz et Thyon n'ont pas tous confirmé leur ouverture ce week-end. L'accessibilité aux domaines dépendra de l'enneigement.

Côté français, Chamonix, Val d'Isère et Les 2 Alpes ont également annoncé une ouverture pour le 28 novembre. A Chamonix, seul le secteur de la Flégère est concerné dans un premier temps.

Il faudra toutefois attendre encore un peu pour les stations de basse altitude, tout comme pour les secteurs prisés du Mont-Fort à Verbier ou de Tracouet à Nendaz.