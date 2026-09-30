Une image choquante du Cervin montre le sommet de la face sud sans aucune neige. Blick a demandé au climatologue Reto Knutti et au photographe Robert Bösch ce qu'ils en pensaient. Et ils ne mâchent pas leurs mots.

Une photo du Cervin sans neige scandalise les réseaux sociaux

Une photo du Cervin sans neige scandalise les réseaux sociaux

Marian Nadler

Cet été chaud et sec entraîne un manque de neige flagrant au Cervin. Une photo prise par une webcam montrant le sommet dénudé est devenue virale en début de semaine sur X et totalisait déjà 3,3 millions de vues mercredi après-midi. A propos de cette photo, prise depuis l'Italie et montrant la face sud de la montagne, un utilisateur écrit: «Non, ce n'est pas une montagne dans un désert quelconque. C'est le Cervin, le 27 septembre 2026.»

D'autres personnes se montrent également abattues face à la situation de ce colosse de 4478 mètres d'altitude. «Comment pouvons-nous maltraiter notre planète à ce point?», peut-on lire par exemple. «C’est plus que dramatique. J’espère que nous pourrons encore sauver les glaciers d’une manière ou d’une autre», réagit un autre internaute. D’autres affirment que la face sud du Cervin a toujours eu un aspect plutôt rocailleux à la fin de l’été.

Sécheresse record

«Cette photo n’est malheureusement pas un faux, mais le résultat d’une année extrême dans les Alpes. Nous venons d’y vivre un été qui éclipse tout le reste», contredit le météorologue allemand Dominik Jung dans un entretien accordé au journal «Bild». Le climatologue Reto Knutti, de l’EPFZ, s’exprime dans le même sens à la demande de Blick: «Le semestre estival 2026 a été le plus sec depuis le début des mesures, avec des températures supérieures de près de cinq degrés à celles enregistrées vers 1900.»

Les données de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) corroborent les propos de Reto Knutti. Selon celles-ci, sur l’ensemble de la Suisse, il n’a jamais fait aussi chaud et sec entre avril et septembre qu’en 2026 au cours des 160 dernières années.

«Des glaciers ont disparu»

Reto Knutti poursuit: «Les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste du monde et, au Cervin, on en voit les conséquences sans même avoir besoin d’appareils de mesure.» Cet été, les guides de montagne de Zermatt ont déconseillé les ascensions du Cervin.

Sans couche de neige protectrice, la glace présente dans les fissures peut fondre. Cela fragilise la roche, la rend plus instable et augmente le risque d'éboulements. Reto Knutti ajoute: «Les modèles avaient prédit ces évolutions. J’ai grandi à la montagne, c’est pourquoi cette image m’attriste particulièrement.»

Le photographe Robert Bösch, auteur d'un livre illustré sur le Cervin, est lui aussi sous le choc. «Tout comme le Cervin incarne la notion même de 'montagne', cette image de la face sud du Cervin symbolise la fonte des glaciers et des neiges éternelles en montagne.» Le recul de longue date des glaciers a progressivement modifié l’image que nous avons de nos sommets, écrit-il à Blick.

«Et après cet été très chaud et sec, ce changement s’est manifesté de manière dramatique.» Le triste bilan de Robert Bösch est sans appel: «On reconnaît parfois à peine les montagnes en été – de nombreux glaciers et champs de névé, qui ont façonné la silhouette des montagnes, ont tout simplement disparu.»