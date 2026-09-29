DE
FR

Un front froid arrive
La Suisse va enfin tourner la page de cet été sans fin

Fin septembre, la Suisse bénéficie encore d'un temps estival. La situation changera-t-elle en octobre? Un premier front froid arrivera jeudi depuis l'ouest, apportant des averses.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: 13:10 heures
1/4
Jeudi, un front froid en provenance de France atteindra la Suisse.
Photo: Screenshot search.ch
Wiebke Köhne

Même si nous sommes déjà fin septembre, l'automne ne s'installe pas encore vraiment en Suisse. Après le week-end dernier qui a marqué l'histoire des records de chaleur avec une température de 30 degrés enregistrée au nord des Alpes, cette semaine a de nouveau débuté sous un soleil radieux et avec des températures dignes de la fin de l'été.

«L’été ne veut pas lâcher prise», déclare Klaus Marquardt, de Meteo News, à Blick. Toutefois, les températures baissent naturellement un peu en raison des journées qui raccourcissent. Mais selon Klaus Marquardt, il n’est pas question de fraîcheur: «Ce mois de septembre sera le deuxième plus chaud de l’histoire des relevés météorologiques suisses, juste derrière celui de septembre 2023.»

Le soleil cédera la place à la pluie

Mardi encore, nous pourrons profiter d’un ensoleillement généreux. Seuls quelques nuages élevés et épars apparaîtront dans le ciel. Les températures devraient atteindre environ 24 à 27 degrés dans l’après-midi. Mercredi, on verra alors les premiers signes de ce qui nous attend jeudi. Alors que les températures resteront stables, des nuages de plus en plus denses devraient se former, surtout à l’ouest.

A lire aussi
C'est la première fois que le versant nord des Alpes connaît une journée de canicule aussi tard dans l'année.
Une chaleur historique
La barre des 30 degrés a été franchie au nord des Alpes dimanche
Fast jedes Jahr kommt es, bevor sich wirklich alle Blätter verfärben und fallen, zum sogenannten Altweibersommer.
L'automne devra patienter
Pourquoi l'été indien revient presque chaque année

Le mois d’octobre commencera sous la pluie. Jeudi, un front froid en provenance de France atteindra la Suisse. Les températures baisseront donc de quelques degrés. «Le front froid arrive de l’ouest et rencontre ici un anticyclone», explique Klaus Marquardt. Il s’affaiblira donc de plus en plus au fur et à mesure de sa progression vers l’est.

Les averses devraient être les plus fortes dans le Jura et le long de la Suisse romande. On y prévoit des précipitations pouvant atteindre 20 litres par mètre carré. Sur le Plateau, les quantités seront déjà moindres: l’Argovie et Zurich peuvent s’attendre à des précipitations allant jusqu’à 10 litres par mètre carré. C’est dans l’est de la Suisse que les précipitations seront les plus faibles – et n’apparaîtront peut-être qu’en fin de journée ou dans la nuit.

Une sécheresse record

Une chose est sûre: cela ne changera que très peu la situation de sécheresse marquée. «C’est mieux que rien, mais pour que la situation s’améliore, il faudrait des précipitations plus régulières et modérées, explique le météorologue. Les niveaux d’eau des lacs et des rivières ne devraient pas non plus augmenter de manière significative.»

Dès vendredi, il ne restera plus grand-chose de ce front froid. Alors que des averses isolées sont encore possibles pendant la nuit dans l’est, le temps restera sec dans la majeure partie de la Suisse. Les températures se stabiliseront également ce week-end autour de 20 à 23 degrés. On prévoit un mélange de soleil et de nuages.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus