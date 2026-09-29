Fin septembre, la Suisse bénéficie encore d'un temps estival. La situation changera-t-elle en octobre? Un premier front froid arrivera jeudi depuis l'ouest, apportant des averses.

La Suisse va enfin tourner la page de cet été sans fin

La Suisse va enfin tourner la page de cet été sans fin

Wiebke Köhne

Même si nous sommes déjà fin septembre, l'automne ne s'installe pas encore vraiment en Suisse. Après le week-end dernier qui a marqué l'histoire des records de chaleur avec une température de 30 degrés enregistrée au nord des Alpes, cette semaine a de nouveau débuté sous un soleil radieux et avec des températures dignes de la fin de l'été.

«L’été ne veut pas lâcher prise», déclare Klaus Marquardt, de Meteo News, à Blick. Toutefois, les températures baissent naturellement un peu en raison des journées qui raccourcissent. Mais selon Klaus Marquardt, il n’est pas question de fraîcheur: «Ce mois de septembre sera le deuxième plus chaud de l’histoire des relevés météorologiques suisses, juste derrière celui de septembre 2023.»

Le soleil cédera la place à la pluie

Mardi encore, nous pourrons profiter d’un ensoleillement généreux. Seuls quelques nuages élevés et épars apparaîtront dans le ciel. Les températures devraient atteindre environ 24 à 27 degrés dans l’après-midi. Mercredi, on verra alors les premiers signes de ce qui nous attend jeudi. Alors que les températures resteront stables, des nuages de plus en plus denses devraient se former, surtout à l’ouest.

Le mois d’octobre commencera sous la pluie. Jeudi, un front froid en provenance de France atteindra la Suisse. Les températures baisseront donc de quelques degrés. «Le front froid arrive de l’ouest et rencontre ici un anticyclone», explique Klaus Marquardt. Il s’affaiblira donc de plus en plus au fur et à mesure de sa progression vers l’est.

Les averses devraient être les plus fortes dans le Jura et le long de la Suisse romande. On y prévoit des précipitations pouvant atteindre 20 litres par mètre carré. Sur le Plateau, les quantités seront déjà moindres: l’Argovie et Zurich peuvent s’attendre à des précipitations allant jusqu’à 10 litres par mètre carré. C’est dans l’est de la Suisse que les précipitations seront les plus faibles – et n’apparaîtront peut-être qu’en fin de journée ou dans la nuit.

Une sécheresse record

Une chose est sûre: cela ne changera que très peu la situation de sécheresse marquée. «C’est mieux que rien, mais pour que la situation s’améliore, il faudrait des précipitations plus régulières et modérées, explique le météorologue. Les niveaux d’eau des lacs et des rivières ne devraient pas non plus augmenter de manière significative.»

Dès vendredi, il ne restera plus grand-chose de ce front froid. Alors que des averses isolées sont encore possibles pendant la nuit dans l’est, le temps restera sec dans la majeure partie de la Suisse. Les températures se stabiliseront également ce week-end autour de 20 à 23 degrés. On prévoit un mélange de soleil et de nuages.