L’été joue les prolongations, avec des températures encore élevées. Mais peut-on parler d’«été indien»? Un météorologue explique ce qui distingue cette période de l’«octobre doré».

Angela Rosser

A peine l’été est-il terminé que ses prolongations font déjà leur apparition. Été indien, octobre doré ou été de la Saint-Martin: que désignent vraiment ces expressions? Roger Perret, météorologue chez MeteoNews, nous éclaire sur ces périodes de beau temps qui surviennent en automne. «Les situations anticycloniques stables en automne ont leurs propres noms, et de nombreuses histoires», explique-t-il.

L’été indien revient presque chaque année

Selon Roger Perret, l’été indien revient presque chaque année en Europe centrale, généralement entre fin septembre et mi-octobre. «L’air clair et sec lié à une zone de haute pression apporte alors des températures douces, une excellente visibilité et des couleurs automnales de plus en plus éclatantes, à mesure que les feuilles changent de teinte et tombent», explique le météorologue.

En allemand, cette période est appelée Altweibersommer, littéralement «été des vieilles femmes». Selon Roger Perret, cette expression renvoie aux fils d’araignée qui se couvrent de rosée lors des nuits fraîches et brillent au soleil comme des cheveux argentés. Le terme existe depuis environ 1800 et n’aurait pas de connotation péjorative. Le mot alt ferait ici simplement référence à l’idée d’une saison tardive.

Un temps stable et des couleurs éclatantes

En octobre, on parle d’«octobre doré» lorsque le temps reste stable et que les arbres prennent leurs couleurs d’automne. En Amérique du Nord aussi, l’été indien offre ce type de spectacle. Les couleurs y seraient toutefois plus intenses, car les arbres produiraient davantage de pigments pour se protéger d’un ensoleillement plus fort.

En Suisse, le ciel souvent nuageux rend ces couleurs moins éclatantes. Et si la douceur et le soleil se prolongent jusqu’en novembre? «On parle alors d’«été de la Saint-Martin», du nom de saint Martin de Tours, dont la fête est célébrée le 11 novembre», explique Roger Perret.

L’été de la Saint-Martin à la montagne

Selon la légende, il aurait fait exceptionnellement chaud lors du transfert de la dépouille de saint Martin, en 397, au point que les arbres se seraient remis à fleurir. Aujourd’hui, ces journées ensoleillées profitent généralement davantage à la montagne, tandis que la plaine reste souvent sous le brouillard.

Pour l’instant, l’automne ne se fait pas vraiment sentir, relève Roger Perret. Les températures sont même encore un peu trop élevées pour parler d’été indien. «La normale se situerait autour de 20 degrés», précise-t-il. Les nuits, en revanche, deviennent nettement plus fraîches qu’en plein été à mesure qu’elles s’allongent.

Peu de changements ces prochains jours

Jusqu’au milieu de la semaine prochaine, les journées devraient rester belles et chaudes. «En plaine, il fait environ 25 degrés», indique le météorologue. Quelques averses et une légère baisse des températures sont attendues dans la seconde moitié de la semaine. «Mais il ne s’agit là que de quelques degrés. Il ne fait pas encore froid comme en automne», ajoute Roger Perret.

La sécheresse reste toutefois d’actualité. Selon le météorologue, le niveau des lacs et le débit des rivières sont particulièrement concernés. Ils atteindraient souvent des valeurs historiquement basses pour la saison. La situation pourrait aussi peser sur l’hiver à venir, car les réservoirs sont insuffisamment remplis, ce qui réduit la production d’électricité.

Pour le reste, aucun bouleversement météo ne se profile. L’occasion de sortir et de profiter du beau temps.