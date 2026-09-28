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Une chaleur historique
La barre des 30 degrés a été franchie sur le versant nord des Alpes dimanche

Dimanche, la Suisse a connu des températures exceptionnellement élevées pour une fin septembre. Pour la première fois depuis le début des relevés, le seuil des 30 degrés a été franchi sur le versant nord des Alpes.
Publié: 06:46 heures
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C'est la première fois que le versant nord des Alpes connaît une journée de canicule aussi tard dans l'année.
Photo: keystone-sda.ch
Janine Enderli

Chaleur record en automne: ce dimanche, le thermomètre a franchi un seuil historique sur le versant nord des Alpes suisses. Jamais depuis le début des relevés la barre des 30 degrés n'avait été atteinte aussi tard dans l'année.

Selon MeteoNews, le mercure a également atteint des niveaux exceptionnels à Binningen (30,1 degrés), Genève (28,2 degrés) et Payerne (27,5 degrés). Ces différentes communes ont ainsi connu une journée de chaleur historique pour une fin septembre.

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