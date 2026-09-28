Dimanche, la Suisse a connu des températures exceptionnellement élevées pour une fin septembre. Pour la première fois depuis le début des relevés, le seuil des 30 degrés a été franchi sur le versant nord des Alpes.

La barre des 30 degrés a été franchie sur le versant nord des Alpes dimanche

La barre des 30 degrés a été franchie sur le versant nord des Alpes dimanche

Janine Enderli

Chaleur record en automne: ce dimanche, le thermomètre a franchi un seuil historique sur le versant nord des Alpes suisses. Jamais depuis le début des relevés la barre des 30 degrés n'avait été atteinte aussi tard dans l'année.

Selon MeteoNews, le mercure a également atteint des niveaux exceptionnels à Binningen (30,1 degrés), Genève (28,2 degrés) et Payerne (27,5 degrés). Ces différentes communes ont ainsi connu une journée de chaleur historique pour une fin septembre.

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Même l'été indien n'est pas si chaud

Les météorologues parlent actuellement d'une situation météorologique exceptionnelle. «L'automne se fait encore attendre», soulignait samedi le météorologue Roger Perret dans un entretien avec Blick.

Les températures sont même légèrement trop élevées pour parler d'un véritable été indien. «Normalement, il devrait faire environ 20 degrés», explique-t-il. Cependant, contrairement à un été indien classique, les nuits sont actuellement nettement plus fraîches et plus longues.