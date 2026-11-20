La Suisse romande pourrait afficher 9 à 10 degrés en début de semaine, alors que l’est sera nettement plus froid. Au Tessin, le soleil et des températures allant jusqu’à 14 degrés sont attendus.

En bref Vendredi, des averses traverseront le pays, des rafales de tempête menaceront les montagnes et le soleil brillera souvent au sud

Après une brève accalmie samedi, les précipitations s'étendront à nouveau dimanche

En début de semaine, il fera frais à l'est, jusqu'à 10 degrés seront prévus en Suisse romande et jusqu'à 14 degrés au Tessin

Daniel Macher

Votre parapluie restera votre fidèle compagnon pour les prochains jours: après une brève accalmie samedi après-midi, le temps instable se dégradera de nouveau dimanche. A cela s’ajoutera un important contraste de températures entre l’est et l’ouest de la Suisse.

Le temps instable persistera vendredi, selon Klaus Marquardt de Meteo News. Des averses se succéderont, notamment sur le Jura et dans les Alpes. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 1400 mètres et un fort vent soufflera du sud-ouest à l'ouest. De fortes rafales de tempête seront à nouveau possibles en montagne, et même des rafales de force ouragan sur les sommets exposés. Les températures en plaine n'atteindront que 10 à 12 degrés.

Le versant sud des Alpes fera exception: au Tessin et dans les vallées méridionales des Grisons, le climat sera beaucoup plus clément, avec même de belles éclaircies dans de nombreux endroits.

Brève accalmie pour samedi

Samedi matin, le temps au nord de la Suisse sera d'abord couvert, avec des averses éparses. La limite des chutes de neige s'abaissera entre 1100 et 1300 mètres. Mais au fil de la journée, le temps se calmera temporairement grâce à une crête anticyclonique. Les précipitations deviendront plus rares et le soleil parviendra de plus en plus à s'imposer. Cette embellie ne durera toutefois pas longtemps: dès la nuit de samedi à dimanche, de nouveaux nuages arriveront par l'ouest.

Dimanche, une nouvelle masse d'air humide atteindra la Suisse. Dès midi, les précipitations se généraliseront sur de nombreuses régions. La limite pluie-neige, située aux alentours de 1500 mètres en Suisse romande, oscillera initialement entre 1000 et 1300 mètres dans l'est du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle pourrait même descendre nettement en dessous de 1000 mètres dans le nord-est.

De la neige possible jusqu'en plaine

Meteo News explique qu'en début de semaine, la Suisse se trouvera prise en étau entre de l'air froid venu d'Allemagne et des masses d'air plus douces en provenance de France et d'Italie. Cela se ressentira également sur les températures: alors qu'il fera encore 9 à 10 degrés en Suisse romande, il fera nettement plus frais à l'est.

Selon MétéoSuisse, la limite neigeuse descendra jusqu'à 650 mètres en Suisse alémanique dans la nuit de jeudi à lundi, avec des précipitations attendues. Mardi, elle devrait encore baisser, aux alentours de 400 mètres. Des chutes de neige en plaine sont donc possibles, mais peu probables. Pour l'instant, un temps sec est prévu pour lundi.

La situation est bien différente au Tessin. On y prévoit des températures atteignant 14 degrés et un ensoleillement généreux en début de semaine. Alors que les doudounes sont déjà de rigueur à l'est, au sud des Alpes, on peut espérer encore quelques heures de douceur agréable.