La sécheresse de 2026 a frappé durement l'agriculture suisse, avec une baisse de 11,7% de la valeur ajoutée brute, tombant à 4,5 milliards de francs, selon l'OFS. Les revenus des exploitations ont chuté de 17% par rapport à 2025.

La sécheresse de 2026 fait plonger les revenus agricoles suisses

La sécheresse de 2026 fait plonger les revenus agricoles suisses

ATS Agence télégraphique suisse

La canicule, la sécheresse et la chute des prix sur le marché porcin ont pesé lourdement sur l'agriculture suisse en 2026. Selon les estimations, la valeur ajoutée brute a baissé de 11,7%, pour s’établir à 4,5 milliards de francs.

Le revenu net par exploitation reculera de 17,0% en 2026 par rapport à 2025, pour s'établir à 2,8 milliards de francs, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La valeur totale de la production diminuera de 5,1 %, à 12,0 milliards.

Chute des rendements

La sécheresse a eu un impact considérable sur la production végétale, dont la valeur a chuté de 9%, pour s’établir à 4 milliards de francs. Alors que les agriculteurs ont récolté leurs céréales tôt et avec de bons résultats, les rendements des fourrages ont chuté de près de 20%. La production de betteraves sucrières a reculé de 33% et celle de pommes de terre d’environ un quart.

En revanche, l’année 2025 s’est avérée favorable. Le revenu des exploitations a augmenté en moyenne de 7,5%, à 87'900 francs, relève le centre de compétence Agroscope.