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Trafic perturbé en Suisse
La neige fraîche a provoqué une série d'accidents sans faire de blessés

La neige fraîche a perturbé la Suisse, provoquant accidents et coupures de courant. Le tunnel du Gothard a été fermé, sans faire de blessés malgré les incidents.
Publié: il y a 55 minutes
La Suisse a connu un retour hivernal ce jeudi.
Photo: IMAGO/Bernd März
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ATS Agence télégraphique suisse

L'hiver est de retour: jeudi, les chutes de neige fraîche ont provoqué de nombreux accidents de la route et causé une panne d'électricité en Suisse alémanique. En soirée, l'autoroute a même dû être fermée au tunnel du Gohard.

Une neige fine et légère est tombée par intermittence jeudi, mais n'est pas restée dans les villes du Plateau. L'après-midi, les températures avoisinaient les 5 degrés un peu partout. MétéoSuisse a toutefois annoncé jeudi après-midi 10 à 30 centimètres de neige fraîche sur le versant nord des Alpes au-dessus de 600 mètres, avec localement jusqu'à 40 centimètres possibles.

De gros flocons ont également balayé la Suisse centrale en fin de journée. Dans le canton d'Uri, le tunnel du Gothard a donc dû être fermé vers 19h00, et le trafic poids lourds interrompu entre Wassen et Göschenen, selon le site web du TCS. Des embouteillages se sont alors formés. Idem au portail sud du tunnel: jeudi soir, entre Quinto et Airolo (TI), les véhicules étaient à l'arrêt sur une longueur de deux kilomètres.

Coupures de courant et routes glissantes

Tôt jeudi matin, dans la vallée du Diemtigtal (BE) plus d'un millier de foyers ont été touchés par une panne d'électricité à grande échelle, a déclaré un porte-parole de la BKW à Keystone-ATS. A partir de 10h30, tous les clients du Diemtigtal ont finalement été réalimentés en électricité. Selon le porte-parole, la panne serait liée au poids de la neige et de la glace.

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En Suisse occidentale notamment, une douzaine d'accidents ont eu lieu en raison des conditions hivernales, dont la moitié sur les autoroutes. Personne n'a toutefois été blessé. Il s'agissait principalement de collisions par l'arrière ou de sorties de route, a indiqué la police de saint-galloise.

Le risque d'avalanche reste pèour sa part élevé sur la crête des Alpes, du Valais au sud-ouest jusqu'à la Suisse centrale, selon le site web de l'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches.

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