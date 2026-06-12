Les cours d’eau du Plateau suisse sont à des niveaux historiquement bas, malgré les pluies de juin. Un printemps sec et peu de neige dans les Alpes aggravent une sécheresse déjà préoccupante, selon l’hydrologue Manuela Brunner.

AFP Agence France-Presse

Les récentes pluies n'ont pas amélioré la situation: la Suisse continue de souffrir de la sécheresse. De nombreux cours d'eau et lacs du Plateau ont atteint des niveaux historiquement bas.

Ces précipitations n'ont été qu'«une goutte d'eau dans l'océan», estime l'hydrologue Manuela Brunner, de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). La situation est légèrement meilleure dans les cours d'eau alpins que sur le Plateau, mais là aussi, les niveaux sont inférieurs à la moyenne à long terme, selon un communiqué publié vendredi.

Sécheresse prolongée

Cette sécheresse persistante est principalement due aux mois d'avril et de mai extrêmement secs, ainsi qu'à une couche de neige très mince dans les Alpes, selon l'experte. Normalement, la Suisse se trouve à cette période de l'année en phase de crues, avec de fortes précipitations et une fonte des neiges à son apogée.

Cette année, la situation est différente. Dans la vallée de Dischma, près de Davos, par exemple, il n'y a actuellement que la moitié de la quantité de neige habituelle par rapport à la moyenne à long terme.

La situation devrait s'aggraver

La sécheresse devrait s'aggraver encore au cours de la semaine à venir, selon les prévisions de la Confédération. Les niveaux d'eau devraient avoir tendance à baisser, en particulier sur le Plateau, selon le dernier bulletin sur la sécheresse.

Le déficit d'humidité du sol devrait également s'accroître dans le Jura et sur le Plateau. Au niveau régional, on observe d'ores et déjà des niveaux de nappes phréatiques faibles à extrêmement bas.