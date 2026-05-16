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L'été arrive la semaine prochaine!
Après la neige de l'Ascension, le soleil pour la Pentecôte

Pluie battante, grisaille et vent glacial: le week-end de l’Ascension a littéralement pris l'eau... et même la neige! Mais que les déçus se rassurent, les derniers soubresauts de l'hiver s'estompent. L'été prépare son grand retour pour la Pentecôte.
Publié: 18:10 heures
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Samedi matin, le minigolf d'Adelboden (BE) était blanc comme neige.
Photo: Screenshot Webcam Adelboden
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Angela Rosser et Mattia Jutzeler

De la pluie, un ciel gris et surtout un vent glacial qui vous siffle aux oreilles dès le pas de la porte: la météo des derniers jours s'est montrée particulièrement rude. Si les personnes allergiques ont pu apprécier ce répit face aux pollens, les amoureux du soleil ont accusé le coup face à ce retour offensif de l’hiver. 

Le week-end prolongé de l’Ascension est tombé à l’eau, et parfois même sous les flocons. Samedi, la limite des neiges s’est abaissée à 1'100 mètres, créant la surprise sur les routes. Sur l’A12, à la hauteur de Châtel-Saint-Denis (FR), des automobilistes se sont retrouvés piégés au milieu d'une violente averse de neige en pleine matinée, comme en témoignent les images d'un lecteur de Blick.

Plus haut, comme à Adelboden (BE) à 1'350 mètres, les habitants se sont carrément réveillés dans un décor de carte postale hivernale. Heureusement, ces paysages blanchis restent passagers. Le météorologue Klaus Marquardt parle d'un «patchwork blanc» à l'échelle du pays. «Le soleil a encore assez d'énergie pour faire fondre rapidement la neige à de nombreux endroits.»

Un dernier coup de mou lundi

Ce samedi marquera les derniers soubresauts de l’hiver en Suisse. «Après cela, on verra le bout du tunnel», promet l'expert. Dimanche s'annonce déjà plus clément avec des températures oscillant entre 15 et 17 degrés Celsius sur le Plateau et le retour de quelques éclaircies.

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Il faudra toutefois essuyer un ultime revers lundi. Le soleil, qui s'était aventurée la veille, se cachera à nouveau derrière une épaisse couverture nuageuse. La pluie fera aussi son grand retour. Selon Klaus Marquardt, «ce sera la pire journée de la semaine à venir».

Le Tessin pourrait frôler les 30 degrés

Dès mardi, la pression atmosphérique augmentera sur l'ensemble du pays, entraînant une hausse des températures. Le thermomètre repassera au-dessus de 20 degrés dans plusieurs régions. «Le temps restera généralement sec, mais un risque résiduel de fortes pluies persiste», explique le météorologue. Ce risque concerne particulièrement le Plateau zurichois ainsi que les cantons de Glaris et de Schwyz.

A partir de mercredi, le temps s'améliorera progressivement. Le soleil s'imposera sur tout le pays juste à temps pour le week-end, avec des maximales autour de 22 degrés. Le Tessin, grand gagnant de cette transition, affichera jusqu'à 27 degrés. «Il est même possible que les températures soient plus élevées. Le thermomètre pourrait potentiellement dépasser les 30 degrés d'ici la fin du mois de mai», anticipe Klaus Marquardt.

De quoi planifier les premières grillades ou un saut dans le lac! Mais ne tardez pas trop à en profiter. Si la journée de dimanche s'annonce chaude, les nuages commenceront à revenir sur l'horizon, apportant des averses éparses. Un scénario qui devrait se répéter pour le lundi de Pentecôte, même si les prévisions demandent encore à être affinées.

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