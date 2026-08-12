Les glaciers suisses subissent un été 2026 sans précédent: le glacier de Bella Tola (VS) a disparu, et des géants comme celui d'Aletsch fondent à un rythme alarmant, selon des experts.

Après un été dévastateur, les jours de ces glaciers suisses sont comptés

Après un été dévastateur, les jours de ces glaciers suisses sont comptés

Janine Enderli

Les glaciers suisses subissent un été particulièrement difficile. La fonte précoce des neiges a mis à nu la glace à de nombreux endroits et les vagues de chaleur qui ont suivi accélèrent leur recul. Pour certains petits glaciers, cette évolution équivaut déjà à leur disparition définitive. Même les plus grands géants de glace perdent rapidement de leur masse. Voici un aperçu des glaciers particulièrement touchés et des endroits où la glace a déjà complètement disparu.

1 Glacier de Bella-Tola à Saint-Luc (VS)

Le glacier de Bella Tola a été rayé de la carte. Les vagues de chaleur de l’été 2026 l’ont fait définitivement fondre, selon «Le Nouvelliste». Sur le versant nord de la Bella Tola, qui culmine à 3025 mètres, il ne reste plus que de rares champs de névé, comme le montrent de récentes photos.

«L’année catastrophique que nous redoutions fin mai est arrivée», déplore l’expert Robert Bolognesi auprès du «Nouvelliste». Après la fonte prématurée du manteau neigeux, la glace a été exposée sans protection au soleil. Les vagues de chaleur qui ont suivi ont définitivement scellé son sort. Mais les petits glaciers ne sont pas les seuls touchés. Selon Robert Bolognesi, des géants comme le glacier d’Aletsch sont aussi en train de fondre «à un rythme effréné».

2 Le glacier de l’Urirotstock

Le glacier de l’Urirotstock, dans les Alpes uranaises, a aussi très mal vécu cet été torride. Selon le «Bote der Urschweiz», sa disparition a été remarquée bien au-delà de la cuvette de Schwytz. Là où se trouvait autrefois une surface de glace continue, aujourd’hui la roche affleure. Il ne reste plus que des restes épars de neige et de névé.

3 Le firn du Glärnisch, à Glaris

Le firn du Glärnisch a nettement perdu de sa masse glaciaire cet été: sa longueur et son épaisseur ont diminué. Fridli Riegg, gardien de refuge, constate auprès du journal «Südostschweiz» que la glace disparaît de plus en plus. Il estime qu’il ne reste au glacier plus que quelques années.

Ces exemples s’inscrivent dans une situation préoccupante à l’échelle nationale. Selon Matthias Huss, de l’EPFZ, cette évolution atteint même un niveau dramatique. Le glaciologue dirige le réseau suisse de mesure des glaciers Glamos et explique que le dernier hiver peu enneigé avait peu protégé les glaciers dès le début de l’été. Plusieurs vagues de chaleur se sont ensuite succédé, formant le «pire scénario» possible pour les glaciers.

4 Glacier du Rhône

Le glacier du Rhône illustre particulièrement bien l’ampleur de la perte de masse des glaciers. Son état est évalué chaque jour et les données disponibles sont intégrées au bilan. Depuis la mi-mai, le glacier perd continuellement de la masse, mais jusqu’à la première quinzaine de juillet, c’est surtout la neige accumulée pendant l’hiver qui a fondu, d’après Matthias Huss. «Elle était censée permettre aux glaciers de passer l’été.» Depuis, le glacier du Rhône perd également de l’eau de ses réserves glaciaires. Avec une superficie de 13,5 kilomètres carrés, cette perte correspond à environ 19 milliards de litres d’eau de sa réserve d’eau à long terme.

«D’après nos mesures effectuées sur la langue du glacier, on a perdu environ 10 centimètres de glace par jour depuis la mi-juin et jusqu’à aujourd’hui, de manière quasi continue. En moyenne sur l’ensemble du glacier, y compris les zones de plus haute altitude, ce chiffre est légèrement inférieur. On se situe autour de 5 centimètres par jour», explique Matthias Huss.

Malgré les nombreuses vagues de chaleur, la fonte record de l’année 2022 n’a pas encore été battue. «Il est peu probable que nous rattrapions ce retard, mais à l’heure actuelle, 2026 occupe clairement la deuxième place.» Le bilan définitif ne pourra être dressé qu’à la fin du mois de septembre.