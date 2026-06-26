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L'été s'annonce critique
Les glaciers suisses ont déjà épuisé leurs réserves hivernales de neige

Les glaciers suisses continuent de fondre à une vitesse alarmante: leurs réserves hivernales de neige auront disparu avant la fin du mois de juin. Depuis l'an 2000, leur volume a baissé de 40%.
Publié: 13:11 heures
Depuis l'année 2000, les glaciers suisses ont perdu environ 40% de leur volume.
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ATS Agence télégraphique suisse

Les réserves hivernales de neige des glaciers suisses sont déjà épuisées. Dès lundi, chaque litre de fonte attaquera leur substance. L'année 2026 frise le record de précocité de 2022. L'an dernier, ce point n'était atteint qu'en juillet, en 2024 en août seulement.

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Les faibles couches de neige enregistrées en avril, la présence de sable du Sahara en mars et l'actuelle vague de chaleur expliquent la situation actuelle sur les glaciers suisses, indique vendredi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Cette année, le «jour de recul des glaciers», qui marque la fin de la fonte des réserves hivernales, est atteint le 29 juin.

En 2022, le record absolu de précocité a été établi au 26 juin. A l'époque, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur masse en un an, une part encore jamais atteinte auparavant, depuis le début des recensements. Ces deux records sont, en principe, liés: plus le jour de recul est précoce, moins les glaciers sont protégés contre la chaleur estivale.

40% de masse en moins depuis 2000

«Un glacier en bonne santé ou même en croissance ne serait possible que si les réserves hivernales de neige ne fondaient jamais complètement», expliquait l'an dernier à Keystone-ATS Mathias Huss, glaciologue au WSL. Le fait que le jour de la fonte complète de ces réserves intervienne entretemps chaque année montre que les glaciers suisses perdent durablement de leur masse.

En 2026, les signes avant-coureurs de ce quasi-record de précocité étaient multiples. Selon les mesures du Réseau des relevés glaciologiques suisses (GLAMOS), les glaciers présentaient déjà un déficit de neige de 25% en avril et en mai par rapport aux valeurs moyennes des années 2010 à 2020.

Les prémices du recul des glaciers datent d'il y a environ 170 ans. La fonte n'était encore que timide au début. Les années de recul alternaient avec des décennies de compensation à travers d'épaisses couches de neige. Puis, le recul s'est fortement accéléré. Depuis l'année 2000, les glaciers suisses ont perdu environ 40% de leur volume. Il y a 26 ans, leur masse atteignait encore 74,9 km3. L'été dernier, ils ne comptaient plus que 45,1 km3.

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