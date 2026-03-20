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Experts inquiets
La fonte des glaciers de l'Himalaya s'accélère dangereusement

Les glaciers de l'Himalaya et de l'Hindou Kouch fondent deux fois plus vite depuis 2000 à cause du réchauffement climatique, selon des études publiées par l'ICIMOD de Katmandou. Ces glaciers nourrissent dix grands fleuves asiatiques.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Les chaînes de l'Hindou Kouch et de l'Himalaya abritent les plus grandes réserves de glace de la planète après les pôles.
Photo: Tashi Sherpa
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ATS Agence télégraphique suisse

Le rythme de la fonte des glaciers des hautes montagnes de l'Hindou Kouch et de l'Himalaya a doublé depuis les années 2000 sous l'effet du réchauffement de la planète, mettent en garde les auteurs de deux études scientifiques parues samedi.

Selon ces travaux publiés par le Centre international pour le développement intégré de la montagne (ICIMOD) basé à Katmandou, les glaciers de ces deux chaînes ont perdu jusqu'à 27 m d'épaisseur depuis 1975.

«Ce n'est pas un problème lointain, c'est une crise qui s'aggrave en temps réel, avec son lot de désastres chaque été et à chaque saison de mousson», a mis en garde dans un communiqué le directeur de l'ICIMOD, Pema Gyamtsho. «Il faut renforcer la surveillance et investir pour s'adapter dès maintenant».

Chaque année, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde ou le Népal sont le théâtre d'inondations et de glissements de terrains meurtriers, causées notamment par les vidanges des lacs glaciaires. Les experts relèvent que le nombre et la force de ces phénomènes augmentent avec le changement climatique.

Le rythme de la fonte a doublé en 25 ans

Selon les données recueillies par l'ICIMOD, la superficie des glaciers de la région a reculé de 12% entre 1990 et 2020, et leurs réserves estimées de glace ont diminué de 9%. Le taux moyen de perte de glace est passé de 35 cm par an pendant les années 1974-1999 à 72 cm après l'année 2000, a précisé le scientifique Mohd. Farooq Azam.

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«La hausse des températures signifie que les glaciers ont de moins en moins de temps pour reconstituer leur masse. Il faut réduire les émissions de carbone pour leur permettre de conserver leur cycle naturel de reconstitution», a-t-il indiqué à l'AFP. Le principal auteur des deux études publiées a également insisté sur l'urgente nécessité de renforcer les moyens de surveillance des glaciers pour permettre de «détecter les risques avant l'impact maximal» du réchauffement climatique.

Les chaînes de l'Hindou Kouch et de l'Himalaya abritent les plus importantes réserves de glace de la planète après les deux pôles, avec plus de 63'700 glaciers répertoriés sur une superficie totale de près de 55'800 kilomètres carrés. Ces glaciers nourrissent au moins dix grands bassins fluviaux qui irriguent toute l'Asie.

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