Les avalanches alimentent en neige de nombreux glaciers

Pour de nombreux glaciers, les avalanches constituent une source d'apport en neige essentielle à leur survie. Cette dépendance a été mise en avant par une équipe de glaciologues pilotée par le WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage). L'étude a été publiée mercredi. Pour déterminer l'évolution des glaciers, les scientifiques ont pris en compte le rôle joué par les avalanches. Sous cet angle, ils ont étudié l'ensemble des 200'000 glaciers de la planète, et ont calculé la part que les avalanches apportaient au bilan de la masse de glace de ces réservoirs naturels d'eau.

Des différences importantes ont été constatées entre les régions du monde. Ainsi, «dans les Alpes, 11% de la neige glaciaire provient d'avalanches», souligne le WSL dans un communiqué. Dans l'Himalaya, cette part atteint 19%. Le record est détenu par les glaciers de Nouvelle-Zélande, où la neige issue d'avalanches représente 22%.

En revanche, pour certains glaciers situés dans des endroits très pentus, les avalanches n'apportent pas de neige, mais en retirent. C'est le cas notamment des glaciers qui se trouvent dans les Andes tropicales, où 8% des chutes de neige sont évacués de la surface des glaciers sous forme d'avalanches, note le WSL. Avec le réchauffement climatique la glace de ces glaciers accrochés à des parois ou dans des zones à forte dénivellation pourrait donc disparaître plus rapidement que prévu par les modèles. Un tel phénomène risquerait alors de «déstabiliser la roche sous-jacente» de ces glaciers, avertit le WSL.

Avantage aux petits glaciers

Les chercheurs ont constaté, par ailleurs, que les avalanches profitaient d'une manière générale aux petits glaciers. «Grâce à elles, ils pourraient survivre plus longtemps au changement climatique». Dans les Alpes, par exemple, ces petits glaciers pourraient perdre trois fois moins de glace qu'envisagé jusqu'ici. Plus les glaciers rétrécissent, plus l'influence des avalanches est importante. En raison du réchauffement des températures, «l'importance des avalanches sur les glaciers va donc augmenter à l'avenir, car les glaciers reculent», explique Marin Kneib, glaciologue au WSL et à l'ETH Zurich, cité dans le communiqué.

Pour le scientifique, cette étude, qui s'est concentrée sur le rôle des avalanches, est un outil qui doit aider à mieux comprendre la façon dont les glaciers évolueront. Ces recherches doivent aussi permettre de prévoir avec plus de précision les ressources d'eau qui seront disponibles à l'avenir. Un glacier est le résultat d'un équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte de la glace, rappelle le WSL. Lorsque, en période de réchauffement, cet équilibre est rompu et que la quantité de glace qui fond n'est pas compensée par l'apport de neige, les glaciers reculent inévitablement.

