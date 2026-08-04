Cinq associations écologistes ont remis, mardi, une pétition avec 10’066 signatures à la chancellerie valaisanne. Elles demandent la fin de l’exploitation touristique du glacier du Rhône et une dépollution urgente du site.

Une pétition déposée pour fermer la grotte du glacier du Rhône

Une pétition déposée pour fermer la grotte du glacier du Rhône

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq associations écologistes ont remis, mardi, une pétition à la chancellerie cantonale valaisanne. Munie de 10’066 signatures, recueillies en ligne ou via papier, celle-ci vise à préserver le glacier du Rhône.

La pétition émane de Pro Natura, du WWF, de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, de l’association Mountain Wilderness et du groupe haut-valaisan «environnement et transport». La démarche est soutenue politiquement par les Vert-e-s.

Le texte demande de supprimer une fois pour toutes, la grotte de glace ouverte aux touristes, de mettre un terme à l’entrée payante sur le glacier et à en donner un libre accès. Enfin, les initiants du texte souhaitent que l’on dépollue en urgence ce site «gravement dégradé», que l’on retire les bâches qui ont coulé au fond du lac glaciaire et les matériaux de construction partout dispersés et qui dégradent le paysage, le lac glaciaire et les jeunes eaux du Rhône.

«Mettre fin à une tragédie»

«Nous demandons au Conseil d’Etat valaisan de mettre un terme à cette tragédie», soulignent les associations, à la base de cette démarche, dans une prise de position commune.

La pétition intitulée «Libérer et protéger le glacier du Rhône!» a recueilli 10’066 signatures. Celles-ci ont été recueillies soit en ligne, soit via papier. Ces paraphes ont été remis, mardi matin, à la chancellerie cantonale, en l’absence du chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, Franz Ruppen.

«Une prise de position claire»

«Désormais, nous attendons une prise de position claire de la part du canton et la fin de cette situation intenable», a résumé, mardi, Brigitte Wolf (Les Vert-e-s). Nous espérons vivement que la pétition, qui a recueilli plus de 10’000 signatures, sera prise au sérieux et que nos revendications ne finiront pas au fond d’un tiroir!»

Ces dernières années, Les Vert-e-s ont interpelé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat au sujet du glacier du Rhône, sans obtenir de réponses satisfaisantes à leurs yeux.

Aucun effet contraignant

Pour rappel, une pétition, a contrario d’un référendum, n’a aucune valeur juridique contraignante, en Suisse. Il n’y aura donc pas de votation populaire, en Valais, au sujet du glacier du Rhône. Selon la Loi, l’autorité visée (Conseil d’Etat, le Grand Conseil ou une commune) a l’obligation de prendre acte du document remis, mais elle n’est pas légalement tenue d’y répondre favorablement ni même d’y apporter une réponse écrite.

«L’Etat du Valais prend acte de la pétition déposée et des préoccupations exprimées par les organisations environnementales», a ainsi exprimé, mardi, Franz Ruppen, interrogé par Keystone-ATS. «Il examinera avec attention les revendications qui y sont formulées.»

«Dans un contexte climatique global»

«Le site du glacier du Rhône fait l’objet d’une procédure de police des constructions», poursuit l’élu haut-valaisan. «Celle-ci prévoit une remise en état des lieux et déterminera l’avenir de l’exploitation touristique. Une éventuelle mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement supplémentaire pourrait être appliquée. Il s’agit de prendre en compte notamment les intérêts liés à la protection de la nature, du paysage et des eaux.»

«Concernant la demande liée à la préservation des glaciers de façon générale, il s’agit d’un enjeu important qui s’inscrit dans un contexte climatique global», rappelle l’ancien président de Naters. «La situation sera ainsi analysée conformément aux compétences respectives de toutes les autorités concernées en tenant compte des revendications des pétitionnaires, du cadre légal applicable, et des différents intérêts en présence.»

Le 27 juin dernier, les associations écologistes à la base de la pétition avaient organisé une action, dans la vallée de Conches (VS), à proximité du glacier, afin d’attirer l’attention sur la grotte de glace ouverte aux touristes. En déposant leur pétition, mardi, elles souhaitent ainsi ne pas faire baisser la pression sur le sujet.