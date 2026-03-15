Ce week-end, la neige a été particulièrement abondante en Valais et dans d'autres régions suisses. Voici les photos les plus impressionnantes de la neige prises par les lecteurs Blick.

Après les chutes de neige, le Valais offre des scènes à couper le souffle

Après les chutes de neige, le Valais offre des scènes à couper le souffle

Du blanc à perte de vue

Alexander Terwey

D'importantes chutes de niege étaient prévues pour la nuit de samedi à dimanche. Il est était alors question de 90 centimètres de neige fraîche par endroits, forçant onze cantons à réhausser le degré de danger avalanches à 3 sur 5.

Dans la plupart des régions, les flocons de neige n'étaient finalement pas aussi nombreux que l'on pouvait le craindre. Dans certains endroits toutefois, les habitants se sont réveillés dimanche face à un magnifique paysage blanc.

Beaucoup de neige

Dans la région de Brigue, en Haut-Valais, un lecteur de Blick s'est rendu à Tschuggen-Belalp. Environ 50 centimètres de neige fraîche y sont tombés. Des photos montrent des tas de neige, des escaliers enneigés et des routes recouvertes de neige. «Et maintenant, il y a même du soleil», déclare-t-il.

Un autre lecteur nous a contacté depuis Zermatt. Au restaurant de montagne Fluhalp, de la neige fraîche règne à perte de vue. D'autres régions du Valais sont également touchées, notamment à Greich et à Grächen, où le soleil pointe tout de même le bout de son nez dimanche.

De la neige aussi au Tessin

Même dans le canton le plus ensoleillé de Suisse, le neige était au rendez-vous. Un lecteur nous a contacté dimanche matin depuis Sonogno, à Verzasca, au Tessin, où l'or blanc est tombé en abondance. «Il y a de la neige presque jusqu'en bas dans le pays du soleil».

Le danger d'avalanche augmente

Selon Meteo News, les flocons ont surtout touché le sud des Alpes, dépassant parfois le mètre de neige fraîche. Dans les vallées alpines, il y a eu moins de neige, surtout dans l'Oberland bernois, l'Urnerland, le Glarnerland et le Sarganserland. En plaine également, il y a eu un peu de neige en Suisse centrale.

Selon les météorologues, après les fortes chutes de neige, le danger d'avalanche a nettement augmenté, en particulier sur le versant sud des Alpes (degré 4 sur 5). «En cas de degré 4, il faut alors s'attendre à de nombreuses avalanches spontanées», peut-on lire sur le blog de Meteo News. «Celles-ci peuvent se décrocher dans les couches profondes et devenir parfois très grandes.»