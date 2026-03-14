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Les plantes sont fragiles
La neige protège parfois les cultures, mais peut aussi causer des dégâts

La neige peut être bénéfique pour les cultures en protégeant du gel, mais elle présente aussi des risques en écrasant les plantes fragiles. Avec des chutes attendues à basse altitude ce week-end, certains producteurs redoutent les dégâts.
Publié: 13:42 heures
Les producteurs redoutent les dégâts de la neige, surtout après l’apparition précoce des bourgeons.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La neige est parfois considérée comme préférable au gel par les producteurs, car elle protège certaines cultures. Mais un manteau neigeux lourd peut aussi faire du dégât, en écrasant les plantes les plus fragiles.

Alors que la neige pourrait s'inviter à basse altitude ce week-end, la question des potentiels dégâts provoqués sur les cultures se pose pour certains producteurs, maraîchers et autres agriculteurs. «Sur nos arbres, il y a déjà de beaux bourgeons, c'est venu trop tôt cette année», constate Olivier Fleury, dont la famille possède plusieurs vergers en Ajoie (JU). «S'il y a du gel, cela peut bloquer le processus», poursuit-il.

Attention aux cultures précoces

Au contraire du gel, la neige joue parfois un rôle de protection, notamment pour les cultures maraîchères, en agissant comme une couverture isolante qui empêche la pénétration du gel dans le sol. «Il y a toutefois un risque lié au poids», tempère Olivier Fleury. «Si la neige est trop lourde, elle peut écraser certaines plantes fragiles. De plus, ce rôle de protection fonctionne sur un sol régulier et pas sur des arbres», ajoute l'Ajoulot.

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L'or blanc ne devrait pas atteindre l'Ajoie ce week-end. Mais si la neige et le gel sévissent durant la suite du mois de mars, les dégâts pourraient s'avérer importants. «Plus les cultures sont précoces, plus le risque de dégâts est grand», conclut Olivier Fleury.

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