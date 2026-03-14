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Risque élevé de perturbations
Jusqu'à 50 cm de neige vont tomber dans les Alpes ce week-end!

MétéoSuisse prévoit de fortes chutes de neige ce week-end dans les Alpes. Avec un risque élevé de perturbations du trafic, des précautions sont à prendre.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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MétéoSuisse prévoit de fortes chutes de neige dans les Alpes.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

MétéoSuisse s'attend à de fortes chutes de neige ce week-end dans une grande partie des Alpes. L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a même émis un risque de 4 sur 5 pour le nord du Tessin et l'or blanc pourrait atteindre la plaine.

Cela signifie que la neige pourrait limiter le trafic routier, ferroviaire et aérien. MétéoSuisse recommande d'éviter les balades en forêt - où des branches peuvent se casser -, de consulter les bulletins d'avalanches et de conduire prudemment, en prenant en compte le risque élevé d'accidents.

La plaine également touchée

Un danger de chutes de neige de niveau 3 sur 5 a été émis pour plusieurs régions alpines, notamment le Simmental et une partie de l'Oberland bernois. La Suisse romande devrait être moins touchée.

Le Valais, la Haute-Gruyère (FR), le Pays d'Enhaut (VD) et les Alpes vaudoises ont été placés en risque 2. Dans ces régions, cinq à quinze centimètres de neige sont attendus au-dessus de 600 mètres, et 20 à 45 centimètres au-dessus de 1000 mètres. Les autres régions romandes ne devraient pas être touchées par des chutes de neige.

Encore faible

Dans les régions les plus touchées, les précipitations ont commencé dans la nuit et se sont intensifiées samedi matin. Entre 5 et 15 centimètres de neige sont tombés au-dessus de 1400 mètres dans l'ouest du Tessin et la région du Simplon, indique MétéoSuisse dans un point de situation publié samedi à 11h00. Dans la plupart des autres régions, les quantités étaient encore faibles.

Entre 60 et 90 centimètres de neige sont attendus au-dessus de 1600 mètres dans la région de Locarno, dans le val Maggia, le val Verzasca et la Léventine, toutes ces régions étant touchées par un risque de niveau 4 sur 5. Entre 20 et 45 centimètres devraient tomber au-dessus de 1100 mètres et 5 à 15 centimètres au-dessus de 800 mètres.

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