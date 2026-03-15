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Avis aux automobilistes!
Un fort danger d'avalanche entraîne la fermeture de plusieurs routes

Les chutes de neige au sud des Alpes ont fait grimper le danger d’avalanche au niveau 4 dimanche. Plusieurs routes ont été fermées et des avalanches spontanées sont à craindre.
Publié: 10:37 heures
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Dernière mise à jour: 11:03 heures
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Le niveau d'avalanche est élevé en ce dimanche.
Photo: X/@MeteoSchweiz
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ATS Agence télégraphique suisse

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au sud des Alpes, rend le danger d'avalanche élevé. Il faut s'attendre à de nombreuses coulées spontanées.

Plus d'un mètre de neige est tombé par endroits au sud des Alpes, indique dimanche matin le site web de Meteonews. A Bosco-Gurin (TI), une quantité équivalant à 116 cm de neige fraîche en 24 heures a été mesurée. Un nouveau record pour cette station du nord du Tessin, précise Météosuisse sur le réseau social X.

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Certaines vallées au nord de l'Arc alpin ont également été touchées, notamment dans l'Oberland bernois, les cantons d'Uri, de Glaris et de Sargans. L'or blanc a atteint la plaine avant tout en Suisse centrale, mais dès lundi une météo printanière devrait s'installer.

Autoroute A9 fermée

Cette neige fraîche a entraîné un danger d'avalanche de niveau 4 sur le versant sud des Alpes et sur la crête adjacente au nord, selon le site dédié de la Confédération. Cela signifie que les avalanches peuvent se déclencher facilement. Les voies de circulation pourraient également être menacées.

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L'autoroute A9 est ainsi fermée à tous les véhicules à hauteur du col du Simplon, selon le Touring Club Suisse sur son site web. Il en va de même pour les routes menant à la vallée de Saas (GR). Dans les Grisons également, de nombreuses routes sont impraticables en raison du risque d'avalanche.

A Saas et Küblis (GR), les fortes chutes de neige ont provoqué des coupures de courant dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs centaines de foyers ont été touchés et ont dû se passer temporairement d'électricité.

Dans le reste des Alpes, le niveau 3 est en vigueur s'agissant du danger d'avalanche. En Valais, même avec un danger marqué, de nombreux dynamitages préventifs pour déclencher les coulées qui menacent ont été entendus dimanche matin.

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