Au menu de ce jeudi 12 mars: inquiétude sur les pistes de Crans-Montana, le soutien au nucléaire, les chômeurs dans l'attente, la loi sur l'aide aux victimes, et enfin, Marco Odermatt et les casques de ski.

La qualité des pistes de ski de Crans-Montana affectée par des incidents inquiétants

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 12 mars. C'est parti:

1 Des incidents affectent la qualité des pistes à Crans-Montana

Des problèmes récurrents de dameuses et un manque d’expérience au sein du personnel de damage inquiètent en interne et affecteraient la qualité des pistes à Crans-Montana, rapporte le «Nouvelliste». Selon plusieurs sources consultées par le journal, il arrive que jusqu’à un tiers de la flotte soit hors service en raison de pannes fréquentes. Un incident survenu durant les vacances de carnaval illustrerait les difficultés rencontrées par la société des remontées mécaniques Crans Montana Aminona (CMA). Une dameuse a été ensevelie après une avalanche déclenchée artificiellement près de la piste de Plaine Morte. D’après plusieurs témoignages recueillis par le journal, l’engin était tombé en panne sur la piste avant que l’avalanche ne soit provoquée pour sécuriser la zone. La machine, visiblement endommagée, était encore en bord de piste ce week-end, relate le journal, photo à l'appui. Sollicitée, CMA n’a souhaité commenter ni l'incident ni la problématique évoquée.

2 Albert Rösti dévoile un modèle de soutien inédit pour le nucléaire

Le ministre suisse de l’Energie, Albert Rösti, a précisé, dans une interview accordée aux titres CH Media, la forme que pourrait prendre un éventuel soutien de l’Etat à de nouvelles centrales nucléaires. «Un modèle possible serait une prime de marché variable», a expliqué le chef du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (DETEC). L’Etat garantirait un certain prix de l’électricité: si le prix du marché est inférieur, il compenserait la différence; s’il est supérieur, l’entreprise verserait l’excédent dans un fonds. Selon lui, ce mécanisme existe déjà pour certaines énergies renouvelables. La question de savoir si la construction de nouvelles centrales nucléaires doit à nouveau être autorisée est actuellement débattue au Parlement. Albert Rösti a rappelé qu’il fallait d’abord prendre une décision de principe sur ce point.

3 Des milliers de chômeurs attendent toujours leurs indemnités sur Vaud

Dans le canton de Vaud, de nombreux chômeurs attendent encore leurs indemnités de janvier et février après le changement de système informatique de l’assurance chômage, piloté par le SECO, rapporte «24 heures». La caisse Unia semble particulièrement touchée par ces retards, aggravés par une charge de travail élevée et des absences parmi le personnel. Malgré les difficultés, les autorités affirment que la situation se stabilise progressivement. Aucune compensation n’est prévue par la loi pour les retards de paiement. Certains chômeurs ont affirmé qu'ils n'avaient rien reçu depuis décembre et doivent emprunter de l’argent ou recourir au service social pour payer leur loyer. Dans le canton de Vaud, environ 21'000 personnes touchent chaque mois des indemnités, gérées par plusieurs caisses publiques et privées.

4 La loi sur l’aide aux victimes en débat après l'incendie de Chiètres

Les Vert-e-s ont déposé une proposition à la Commission des affaires juridiques du Conseil national pour adapter la loi sur l'aide aux victimes, rapportent les titres CH Media. La commission devrait examiner cette demande à la mi-avril. «La tragédie de Chiètres a malheureusement montré une fois de plus l’urgence d’agir», a déclaré la conseillère nationale Sibel Arslan (Vert-e-s/BS) aux journaux. Lundi, soit un jour avant l’attaque incendiaire de Chiètres (FR), le Conseil national avait approuvé une contribution de solidarité pour les victimes de la catastrophe de Crans-Montana (VS). Une proposition de Sibel Arslan visant à modifier la loi afin de permettre à la Confédération d’accorder une aide financière lors «d’événements extraordinaires» avait toutefois été rejetée. Selon un commentaire de la «Neue Zürcher Zeitung», l’incendie du car postal met en évidence les lacunes de l’aide d’urgence fédérale. Les familles touchées à Chiètres ont peu de chances de recevoir un soutien financier de la Confédération.

5 Marco Odermatt plaide pour des casques de ski plus performants

Marco Odermatt a demandé une amélioration des casques de ski, rapportent les titres Tamedia. La norme actuellement en vigueur de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) pour la protection de la tête existe depuis 2013, comme l’a indiqué le groupe de presse. «Je pars du principe que le développement des casques et la technologie ont beaucoup progressé au cours des 13 dernières années», a déclaré Marco Odermatt. Il a demandé que davantage d’investissements soient consacrés au développement des casques. Un représentant de la FIS, Michael Lasshofer, qui travaille au sein du groupe chargé de la sécurité des athlètes, estime également qu’il existe un potentiel d’amélioration. «Le casque actuel protège-t-il contre toutes les blessures possibles du crâne et du cerveau? Non», a-t-il dit aux journaux. Selon lui, la question des casques et des blessures à la tête est l’un des sujets les plus importants au sein du groupe de travail.