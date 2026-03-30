Dans la nuit de mercredi à jeudi, un phénomène astronomique rare sublimera le ciel suisse. La «super lune rose» sera visible dès 19h30 à condition que le ciel reste plus ou moins dégagé.

Ne manquez pas la «super lune rose» du mercredi 1er avril!

Ne manquez pas la «super lune rose» du mercredi 1er avril!

Elle sera visible dès le coucher du soleil

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce mercredi soir, n'oubliez pas de lever les yeux au moment de vous coucher... ou d'ouvrir les volets si vous subissez une insomnie aux alentours de 4 heures du matin. Vous pourriez alors découvrir un phénomène astronomique éblouissant, soit une «super lune rose», qui se lèvera dans la nuit du 1er au 2 avril.

Ainsi que le suggère son nom, elle sera effectivement beaucoup plus large, lumineuse et impressionnante que d'habitude. D'après le Laboratoire Espace de l'Observatoire de Paris, elle sera déjà bien visible dès 19h38 (l'heure précise du coucher du soleil), mais atteindra son apogée aux alentours de 4h11.

Tout dépendra évidemment des conditions météorologiques, dans la mesure où un ciel couvert ou pluvieux pourrait gâcher le spectacle. MétéoNews annonce toutefois un ciel partiellement dégagé sur la majorité du pays, avec quelques nuages sporadiques, entre le mercredi 1 avril et le jeudi 2 avril. On peut donc espérer pouvoir admirer l'astre dans toute sa splendeur.

La lune sera plus orange que rose

Si l'on peut compter sur la taille impressionnante et inhabituelle de la lune, la promesse d'une couleur rose s'avère un peu moins certaine. Notons en effet que les surnoms poétiques attribués à ces phénomènes s'appliquent moins à l'apparence de la lune qu'au moment de l'année qui les accueille: historiquement, les pleines lunes tirent leurs appellations des principaux marqueurs naturels des différentes saisons et servaient de points de repères temporels, avant la création des calendriers modernes. Dans ce cas précis, cette couleur est simplement liée à l'éclosion d'une fleur rose, le phlox paniculé, qui s'ouvre typiquement à l'aube du printemps, en Amérique du Nord, souligne la BBC.

Dans les faits, la lune du 1er avril pourrait s'avérer plus orangée que rose, puisque la lumière du soleil qu'elle reflètera doit traverser une couche particulièrement dense de l'atmosphère pour nous atteindre. Celle-ci répand des rayons bleus et violets, mais ce sont surtout les tons chauds, rouges et oranges, que nous percevons depuis la Terre.

Notons que cette pleine lune est d'autant plus importante que son apparition détermine, chaque année, la date des fêtes de Pâques, qui tombent le premier dimanche suivant cette pleine lune.