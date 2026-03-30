Une zone de haute pression apportera douceur et soleil en Suisse durant les fêtes de Pâques. Le météorologue Quirin Beck prévoit jusqu'à 18°C degrés, avec un temps généralement ensoleillé.

Marian Nadler

Pâques arrive à grands pas. Quel temps pourrons-nous espérer pour le weel-end pascal. La traditionnelle chasse aux oeufs se déroulera-t-elle sous le soleil ou la pluie? Blick a interrogé Quirin Beck, de Meteo News, pour en savoir plus. Et les nouvelles sont rassurantes: «Nous assisterons à une hausse des températures durant la Semaine sainte», analyse le météorologue.

Ce lundi commencera sous de mauvais auspices, marqué par un temps nuageux et humide dans une grande partie de la Suisse – à l'exception du Tessin. Le radar des précipitations ne laisse rien présager de bon, notamment dès l’après-midi en Suisse orientale et en soirée en Valais. Selon Quirin Beck, la limite pluie neige se situera entre 500 et 600 mètres dans la matinée, puis remontera à 900 mètres dans le courant de la journée. «Il peut y avoir des averses de grésil et, localement, des éclairs.» Il fera aussi froid, avec des températures comprises entre 6 et 8 degrés.

Bonne situation, surtout au Tessin

Les journées de mardi et mercredi connaîtront aussi une météo instable et changeante. Quelques averses sont attendues, surtout en montagne. La plaine devrait être plus chanceuse, avec quelques éclaircies en plaine.

Mais la situation va changer en fin de semaine. «A partir de jeudi, la situation météorologique se calmera. Le temps sera assez ensoleillé», avance l'expert météo. Pour preuve, les températures atteindront 10 degrés au nord des Alpes, puis 11 degrés le Vendredi saint. Au Tessin, la météo s'annoncera exceptionnelle avec 18 degrés.

Le week-end de Pâques sera printanier. Notamment au nord des Alpes, où les températures pourront atteindre 15 degrés. Cette douceur est due à une zone de haute pression, qui étend peu à peu son influence. Le lundi de Pâques, il fera jusqu'à 18 degrés. «Le Tessin est le point chaud pour un temps ensoleillé», précise le météorologue à Blick. Mais le canton latin n'est pas un cas isolé: le soleil brillera pendant les fêtes de Pâques.