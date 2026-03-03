DE
Janvier était une exception
Malgré la vague de froid, cet hiver a été bien plus chaud que les précédents

L'hiver météorologique a été marqué par des températures supérieures à la moyenne. Malgré un brouillard persistant, février a apporté d'importantes chutes de neige en Suisse romande et dans les Alpes.
Publié: 16:34 heures
Dernière mise à jour: 16:43 heures
L'hiver 2025/26 a été principalement chaud et sec, souvent accompagné de brouillard élevé (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'hiver dernier a été plus chaud que les précédents, selon MétéoSuisse. Et ce, malgré le brouillard élevé qui a recouvert le plateau suisse durant la fin du mois de décembre et la deuxième moitié de janvier.

A la fin de l'hiver météorologique, les températures moyennes saisonnières dans les régions de basse altitude au nord des Alpes étaient supérieures à la moyenne de la période de référence 1991-2020, a annoncé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur son site Internet fin février.

Chutes de neige en février

Les températures en décembre et janvier ont donc été plus douces que la moyenne à long terme dans les régions montagneuses et supérieures à la moyenne dans tout le pays en février. Après deux mois de faibles précipitations et de manque de neige, la Suisse romande, le Valais et le versant nord des Alpes ont toutefois connu d'importantes chutes de neige en février.

Selon MétéoSuisse, la température moyenne en Suisse cet hiver (de décembre 2025 à février 2026 inclus) est de -0,2 degré. L'hiver 2025/2026 est donc 1,6 degré au-dessus de la valeur de référence 1991-2020. Il se classe ainsi au sixième rang des hivers les plus chauds depuis le début des mesures en 1864.

