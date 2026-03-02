DE
FR

MeteoNews tire la sonnette d'alarme
Le mois de février a été l'un des plus chauds que la Suisse ait connu

D'après MeteoNews, le mois de février 2026 a présenté des températures bien plus douces que la moyenne. Un taux d'humidité trop important a en outre fait augmenter le risque d'avalanche.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
1/2
A Berne, MeteoNews n'a enregistré que 7 jours de gel, en février 2026, contre 21 en temps normal.
Photo: Keystone
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Le printemps, sur les starting blocks, n'a pas jugé pertinent de patienter jusqu'en mars, piquant le mois de février à la saison hivernale. Soleil puissant, ciels bleus aveuglants et températures inhabituellement douces ont offert un prélude printanier inattendu à une Suisse encore emmitoufflée dans ses doudounes. 

Si un redoux précoce peut évidemment s'avérer très agréable, MeteoNews souligne que ces dernières semaines ont été bien trop chaudes et humides. Avec 3,3 degrés de plus que la moyenne, le mois de février 2026 devient ainsi le cinquième plus doux depuis le début des mesures, en 1864. 

«En février, il n'y a pas eu un seul jour sans dégel, c'est-à-dire avec des températures maximales inférieures à 0 degré, dans les plaines», indique MeteoNews. C'est remarquable pour cette période de l'année, sachant qu'on enregistre généralement 2 à 4 jours sans dégel. De même, les jours de gel, caractérisés par des températures minimales inférieures à zéro degré, ont été bien moins nombreux que la moyenne: « Berne, par exemple, il n'y en a eu que 7, contre 21 en temps normal». 

Un excès d'humidité de près de 162%

Parmi les records du mois, la Chaux-de-Fonds a mesuré 17,6 degrés, battant son précédent summum de 16,8 degrés. L'excédent de température a d'ailleurs été le plus marqué dans l'ouest du Plateau et dans le Jura, sachant que même la glaciale Brévine a affiché 4,8 degrés, par moments. Dans le Sud, le seuil des 20 degrés a été franchi le 24 février, à Biasca, au Tessin, qui a presque transpiré sous 23,1 degré. 

A la chaleur précoce s'est ajoutée une bonne dose d'humidité, sachant que l'excédent de précipitations est passé, après la première moitié de février, de 90% à 162%. En montagne, cela s'est traduit par une belle quantité de neige fraîche ainsi qu'un risque accru d'avalanches, notamment dans le Nord du pays. Celui-ci a atteint le niveau 4 (fort) ainsi que le niveau 5 (très fort) dans le canton du Valais, entre le 16 et le 17 février. 

C'est déjà le printemps, selon la nature

Alors que la saison printanière ne devrait, selon le calendrier, démarrer que le 20 mars 2026, la nature en a décidé autrement. Ainsi que l'indique MeteoNews, le printemps phénologique, basé sur les indicateurs de la faune et de la flore, a déjà commencé le 25 février, cette année, sans doute en raison de ces températures très douces. Le début météorologique de la saison, lui, est typiquement fixé au 1er mars. C'est donc officiellement la fin de l'hiver, à en croire les bourgeons et les oiseaux! 

