Après des chutes de neige record et un danger d’avalanche au niveau 5, la douceur s’installe brutalement. L'hiver est-il déjà fini en Suisse?

Après une neige record, la Suisse bascule déjà dans le printemps

Après une neige record, la Suisse bascule déjà dans le printemps

Daniel Macher

Après les chutes de neige marquantes de ces dernières semaines, le printemps s’invite déjà en Suisse. Et de manière étonnamment précoce et vigoureuse. Mais d’où vient cette douceur soudaine? «Les températures élevées nous parviennent d’Afrique du Nord. Il peut même y avoir des poussières du Sahara», explique Klaus Marquardt, météorologue chez MeteoNews, à Blick.

La chaleur de cette fin février est inhabituelle, mais pas inédite. Des valeurs comparables avaient déjà été mesurées en 2017. «Il est clair que nous nous situons nettement au-dessus de la norme, précise Klaus Marquardt. Dans les années 60, un tel épisode aurait encore été considéré comme extrême, mais aujourd'hui, de tels événements n'ont plus rien d'exceptionnel. Avec le réchauffement climatique, ces situations deviennent plus fréquentes.»

L’air chaud déclenche une première poussée printanière en Suisse. Dans la nuit de lundi à mardi, un front chaud apporte des précipitations par endroits. La limite des chutes de neige remonte progressivement jusqu’à environ 2000 mètres mardi matin. La neige se cantonne ainsi de plus en plus en altitude.

D'abord la pluie, puis le soleil

La journée de mardi demandera un peu de patience, surtout en Suisse orientale. A l’ouest, le soleil s’impose dès le matin, à l’est, les nuages restent plus nombreux et quelques averses sont encore possibles, notamment dans la moitié orientale du pays. Au fil des heures, les éclaircies gagnent du terrain depuis l’ouest. L’après-midi s’annonce sec et plus agréable dans de nombreuses régions.

Avec un faible vent de sud-ouest, les températures atteindront 13 à 16 degrés au nord des Alpes. La limite du zéro degré grimpe vers 2500 mètres, voire 3000 mètres à l’ouest. Une valeur remarquable pour la fin février.

Au Tessin, l’ambiance est déjà printanière. Le soleil domine toute la journée et les températures grimpent à 18 ou 19 degrés, localement jusqu’à 20 degrés. Un premier cap symbolique pour 2026, qui donne un avant-goût de la belle saison à venir. En Suisse romande, le soleil sera également au rendez-vous ce mardi. Lausanne pourra compter sur des températures allant jusqu'à 14 degrés, contre 15 à Genève et à Fribourg.

Attention sur les pistes!

Les amateurs de sports d’hiver ont intérêt à profiter des pistes tôt dans la journée. «La douceur va mettre le manteau neigeux à rude épreuve, surtout sur les versants ensoleillés», prévient Klaus Marquardt. Mieux vaut privilégier les pentes à l'ombre pour conserver de bonnes conditions.