La neige fait son retour en Suisse romande dès mercredi 25 novembre. Jusqu'à 30 cm sont attendus au-dessus de 1500 m, avec une limite pluie-neige pouvant descendre localement à 700 m, selon MeteoNews.

La neige va faire son retour en Suisse romande, voici où elle pourrait tomber

La neige va faire son retour en Suisse romande, voici où elle pourrait tomber

Léa Perrin Journaliste Blick

Toits de voitures saupoudrés de blanc, sommets gelés cachés dans la brume: derrière la couche nuageuse qui couvre une partie du pays en ce début de semaine, ceux qui vivent sur les hauteurs de la Suisse romande ont déjà pu voir la neige déposer quelques traces depuis ce week-end. Si la neige a rapidement été balayée par la pluie abondante, l'or blanc va retenter une apparition dès mercredi, assure MeteoNews.

De fortes précipitations sont attendues dès ce soir et jusqu'à jeudi. Ces dernières devraient être fréquentes le long du Jura, sur l'ouest lémanique et le sud des Alpes valaisannes. La limite pluie-neige devrait quant à elle se situer entre 1200 et 1500 m, s'abaissant parfois même jusqu'à 800 m, notamment dans le Jura, selon les prévisions de MétéoSuisse, et jusqu'à 700 m d'après MeteoNews. D'ici jeudi matin, on pourrait compter jusqu'à 15, voire 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1500 m.

La limite pluie-neige pourrait localement se situer plus bas, même si des incertitudes subsistent. Côté températures, le mercure devrait osciller entre 2 et 6 °C en Suisse romande et entre 3 et 9 °C en Valais. Les alertes de la Confédération concernent notamment les fortes chutes de neige dans les Alpes occidentales et sur le versant nord, ainsi que les fortes pluies sur l'ouest du Jura. Le danger de crues reste pour l'instant limité.