De la neige, encore de la neige et toujours de la neige: dimanche, les montagnes se sont parées de blanc. La Confédération met en carde contre un fort danger d'avalanches, notamment en Valais.

Attention, un fort danger d'avalanches plane sur ces régions de montagne

Attention, un fort danger d'avalanches plane sur ces régions de montagne

En bref Dimanche, une douzaine d'accidents se sont produits sur le versant sud enneigé du col de la Bernina

Plusieurs voitures ont dérapé ou quitté la route, mais personne n'a été blessé

La route de la Bernina a été fermée de 12h15 à 14h15 en raison des chutes de neige et des travaux de récupération

Janine Enderli

L'hiver s'est définitivement installé en altitude dimanche, avec à la clé des chutes de neige parfois très abondantes dans les régions les plus élevées, comme en témoignent plusieurs images de webcams.

En raison des nouvelles chutes de neige, MétéoSuisse a relevé le danger d'avalanches au niveau 4 (fort danger) dans les régions suivantes:

Loèche-les-Bains – Lötschental (VS)

Conthey – Fully (VS)

Val d'Entremont – Val Ferret (VS)

Région de Concordia (BE)

Wildhorn (BE)

Engelberg (OW)

Alpes glaronaises, Sernftal (GL)

Bisistal (SZ)

Maderanertal (UR)

Meiental (UR)

Uri-Rotstock (UR)

Plusieurs accidents de la circulation ont d'ores et déjà été rapportés, notamment sur le versant sud du col de la Bernina, dans les Grisons, comme l'a indiqué la Police cantonale. Entre Lagalb et San Carlo, plusieurs incidents se sont produits sur la chaussée enneigée, des voitures ayant notamment dérapé ou effectué une sortie de route.

Certains véhicules endommagés ont dû être dépannés. Personne n’a été blessé, les dégâts étant uniquement matériels. En raison des fortes chutes de neige ainsi que des travaux de déblaiement et de dégagement, les secours ont temporairement fermé la route de la Bernina entre Lagalb et Sfazù. La fermeture a duré de 12h15 à 14h15.