Face aux températures élevées, les Suisses se ruent sur les climatiseurs. Les installateurs croulent sous les commandes et affichent des délais de plusieurs mois.

La chaleur fait exploser la demande de climatiseurs en Suisse

La chaleur fait exploser la demande de climatiseurs en Suisse

Dorothea Vollenweider

Alors que la Suisse suffoque encore sous la chaleur – même si l'alerte canicule a été levée ce samedi – certaines entreprises voient leur activité s’envoler. La ruée vers les climatiseurs permet à plusieurs installateurs suisses d’enregistrer des ventes records. Il n’existe certes pas de climatiseurs «made in Switzerland», la plupart étant fabriqués en Asie. Mais certaines entreprises helvétiques se sont spécialisées dans leur installation chez les particuliers. C’est notamment le cas de CTA, à Münsingen (BE), et de Kibernetik, à Buchs (SG).

Les deux entreprises enregistrent actuellement une demande exceptionnelle. La ruée vers les climatiseurs est telle que leurs installateurs affichent complet pour plusieurs mois. Ceux qui souhaitent encore faire installer un appareil cet été devront donc patienter. «Nos capacités d’installation sont déjà complètes jusqu’à l’automne», explique Christoph Brechbühler, responsable des ventes Climatisation/Réfrigération chez CTA. L’entreprise familiale développe et installe depuis 45 ans des solutions de chauffage et de climatisation pour les bâtiments.

Les entreprises s’attendent à une année record

Kibernetik confirme également à Blick que les délais d’installation se sont fortement allongés. «Actuellement, les clients doivent s’attendre à des délais d’installation d’au moins trois mois», précise l’entreprise. Selon Kibernetik, ses ventes ont bondi de 60%. Lors d’une année normale, l’entreprise de Buchs vend environ 400 climatiseurs. Elle en a déjà écoulé près de 490 cette année, alors que nous ne sommes qu’en août.

CTA ne communique pas de chiffres d’affaires précis, mais indique que ses ventes ont progressé de 20 à 30% par rapport à l’année précédente. «Ce sont les meilleures conditions pour une année record», estime Christoph Brechbühler.

La climatisation représente une activité importante pour CTA. «Elle nous permet de proposer des systèmes de refroidissement complets», explique le responsable. Avec ses pompes à chaleur, ses groupes frigorifiques et ses climatiseurs, l’entreprise propose différentes solutions pour réguler la température des bâtiments.

Les groupes frigorifiques sont principalement utilisés dans les hôtels, les immeubles de bureaux et les bâtiments commerciaux. Dans les grands bâtiments, ils sont associés à des climatiseurs classiques pour former un système de refroidissement complet. Dans les logements privés, ce sont en revanche surtout les climatiseurs qui sont installés. CTA estime que la demande des particuliers devrait continuer à progresser. «Cette tendance se manifeste particulièrement lors de longues périodes de canicule, comme cet été», explique Christoph Brechbühler.

La législation freine les ventes

L’évolution du marché dépendra toutefois aussi de la législation suisse et des procédures d’autorisation. La disponibilité d’électricité produite par des installations photovoltaïques pourrait également jouer un rôle.

Car climatiser sa maison n’est pas aussi simple en Suisse que dans d’autres pays. Du moins lorsqu’il s’agit d’installer un système split fixe, dont une partie est placée à l’extérieur, généralement sur la façade du bâtiment. Une telle installation nécessite en principe un permis de construire.

Pour les particuliers, les chances d’obtenir cette autorisation restent généralement limitées. Les règles se sont toutefois quelque peu assouplies avec la hausse des températures, comme l’a récemment rapporté Blick. Si le climatiseur est alimenté par sa propre installation photovoltaïque, les cantons devraient à l’avenir se montrer plus souples dans l’octroi des autorisations.