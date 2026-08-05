Les hôtels suisses sont sous pression face à la canicule. Avec des températures record cet été, la demande de climatisation explose, provoquant annulations et plaintes parmi les clients en quête de fraîcheur.

Le manque de clim dans les hôtels suisses fait fuir les touristes

Le manque de clim dans les hôtels suisses fait fuir les touristes

Mischa Stünzi

Cet été, les températures dépassent largement les 30 degrés, même dans des stations de montagne comme Interlaken (BE) et Engelberg (OW). «A Interlaken, on se serait plutôt cru en Jamaïque qu’en Suisse», confie un touriste américain sur un forum en ligne. S'ensuivit un débat animé sur la présence de la climatisation dans les hôtels suisses et sur sa réelle utilité.

Indispensable? Apparemment oui, mais encore rare dans de nombreuses régions touristiques, d'après une analyse de Blick. Les avis sur les hôtels regorgent de plaintes: «Beaucoup trop chaud en été, pas de climatisation, déjà complètement trempé de sueur avant 8h du matin.» Et: «La prochaine fois, j’apporterai un petit ventilateur, car je n’ai pas pu dormir à cause de la chaleur.» Ou encore: «Dans le couloir de l’hôtel, il faisait agréablement frais, mais dans la chambre, c’était un vrai sauna.»

Climatisation des hôtels à travers la Suisse Malgré la chaleur croissante en montagne, la climatisation reste rare dans les hôtels. Même dans des stations huppées comme Saint-Moritz (GR) et Zermatt (VS), seuls quelques établissements proposent des chambres climatisées, selon une analyse de Blick portant sur les données des plateformes de réservation Booking.com et Expedia. Cette analyse prend en compte les communes enregistrant le plus grand nombre de nuitées hôtelières et leurs environs. C'est dans le sud de la Suisse que les hôtels sont les plus climatisés, notamment dans la région de Lugano (TI). A l'inverse, les hôtels dans les villes suisses alémaniques sont bien moins équipées. Dans les régions de Zurich, Berne et Lucerne, et même dans la région de Bâle, pourtant sujette à la chaleur, moins de la moitié – parfois à peine un quart – des hôtels sont climatisés. La fréquence de la climatisation diminue rapidement à mesure que l'on se rapproche des montagnes. Dans les régions de Davos (GR), Saint-Moritz, Zermatt, Lauterbrunnen (BE) et Grindelwald (BE), seulement 3 à 13% des hôtels sont climatisés. Concernant la région lémanique, Montreux (VD) est considérée comme une région quasi montagneuse et seul un tiers environ de ses hôtels proposent des chambres climatisées. Genève, en revanche, possède la deuxième plus forte densité de chambres climatisées après Lugano.

Malgré la chaleur croissante en montagne, la climatisation reste rare dans les hôtels. Même dans des stations huppées comme Saint-Moritz (GR) et Zermatt (VS), seuls quelques établissements proposent des chambres climatisées, selon une analyse de Blick portant sur les données des plateformes de réservation Booking.com et Expedia. Cette analyse prend en compte les communes enregistrant le plus grand nombre de nuitées hôtelières et leurs environs. C'est dans le sud de la Suisse que les hôtels sont les plus climatisés, notamment dans la région de Lugano (TI). A l'inverse, les hôtels dans les villes suisses alémaniques sont bien moins équipées. Dans les régions de Zurich, Berne et Lucerne, et même dans la région de Bâle, pourtant sujette à la chaleur, moins de la moitié – parfois à peine un quart – des hôtels sont climatisés. La fréquence de la climatisation diminue rapidement à mesure que l'on se rapproche des montagnes. Dans les régions de Davos (GR), Saint-Moritz, Zermatt, Lauterbrunnen (BE) et Grindelwald (BE), seulement 3 à 13% des hôtels sont climatisés. Concernant la région lémanique, Montreux (VD) est considérée comme une région quasi montagneuse et seul un tiers environ de ses hôtels proposent des chambres climatisées. Genève, en revanche, possède la deuxième plus forte densité de chambres climatisées après Lugano.

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Selon la plateforme de réservation Expedia, la «climatisation» figure parmi les trois critères les plus importants lorsque les Suisses recherchent un hôtel et cette tendance est en hausse. Certains clients ont soit annulé leur réservation, soit exigé un rabais parce que leurs chambres n’étaient pas climatisées.

La chaleur transforme l’hôtel en four

L'hôtelier Jonas Gass, du groupe bâlois Krafft, connaît bien ce phénomène: «En ce moment, nous avons régulièrement des clients – surtout des personnes âgées – qui annulent leur réservation à cause de la chaleur. Il arrive même que des clients américains entrent dans leur chambre et quittent l’hôtel immédiatement lorsqu’ils se rendent compte que nous n’avons pas de climatisation.» Mais les touristes américains sont difficiles à satisfaire en termes de climatisation. «Ce printemps, une Américaine s’est plainte bruyamment à la réception parce qu’il faisait 18 degrés dans la chambre. Elle m’a expliqué qu’elle dormait toujours à 15 degrés», se souvient Jonas Gass.

L’hôtel historique Krafft, construit en 1873, se trouve au bord du Rhin. «Un endroit merveilleux, mais qui présente aussi des inconvénients par cette chaleur», concède Jonas Gass. Douze heures d’ensoleillement direct peuvent transformer l’établissement en véritable four.

L’hôtel met tout en œuvre pour que le séjour de ses clients soit le plus agréable possible: boissons fraîches, serviettes sorties de la glacière et sacs de baignade pour faire trempette dans le Rhin. Mais malgré tout, les chambres restent chaudes: «Les températures sont parfois vraiment limites», admet Jonas Gass. Cet été, pour éviter toute déconvenue, le groupe Krafft prend l’initiative d’informer ses clients et les met en garde contre les températures. «Je préfère qu’un client ne vienne pas plutôt que de le voir souffrir à cause de la chaleur.»

En montagne, les choses évoluent

Tout devrait s’améliorer dès l'année prochaine. En collaboration avec un concepteur, le groupe Krafft a élaboré un projet de climatisation qu’il compte soumettre à l’autorisation cet automne. D'ailleurs, l'hôtel Krafft n’est pas le seul à se moderniser.

«D’après ce que nous constatons sur le terrain, la climatisation est un sujet de plus en plus actuel, aussi bien en raison de la hausse des températures que de l’évolution des attentes des clients», déclare à ce sujet l’association professionnelle HotellerieSuisse. La ruée des hôtels vers les concepteurs de systèmes de refroidissement et les installateurs de climatisation est donc très forte.

«Notre concepteur m’a dit que j’avais eu de la chance de le contacter aussi tôt. Si je voulais lancer un projet maintenant, je devrais faire la queue chez lui et attendre deux ou trois ans avant de pouvoir commencer», raconte Jonas Gass.

Même à la montagne, les choses évoluent. Par exemple, dans l’hôtel le plus célèbre de l’Oberland bernois: d’ici l’été prochain, toutes les chambres de l’hôtel de luxe Palace à Gstaad devraient être équipées de climatiseurs. Il a longtemps hésité à installer des climatiseurs à la montagne, confie le propriétaire et hôtelier Andrea Scherz à «Plattform J», «mais les clients se plaignent de plus en plus de la chaleur dans les chambres».