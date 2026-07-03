Les orages laissent place au soleil en Suisse, avec jusqu’à 30 degrés ce week-end. Les montagnes offrent une fraîcheur bienvenue, tandis que le Valais fait face à un risque élevé d’incendie.

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête pour la match de la Nati?

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête pour la match de la Nati?

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse connaît une météo estivale stable avec des températures entre 26 et 30 degrés ce week-end, selon Meteo News. Aucun orage n'est prévu pour le match de la Nati mardi soir.

Cependant, la sécheresse persiste et le risque d'incendie est élevé dans certaines régions, notamment en Valais.

Le Valais affiche un niveau de danger 5 pour les incendies de forêt, avec des feux de sol intenses possibles. A 1 500 mètres d'altitude, les températures seront agréables autour de 20 degrés, propices aux escapades ou baignades dans des lacs à 22-26 degrés.

Janine Enderli

Après la canicule historique qui a frappé la Suisse, de violents orages ont éclaté en début de semaine. Désormais, la météo se stabilise pour mettre le cap droit sur l’été.

Selon Roger Perret, météorologue chez MeteoNews, les conditions s’améliorent grâce à l’installation d’un temps d'anticyclonique plus calme. «Le soleil reprend les commandes. Il va faire très beau et chaud.» Selon l’expert, la Suisse se trouve actuellement au nord-est d’un puissant anticyclone atlantique.

Ce week-end, le thermomètre grimpera entre 26 et 30 degrés. «La météo sera parfaite pour les excursions», se réjouit Roger Perret. Si quelques cumulus pourront se former en montagne, aucune averse n’est attendue en journée. En plaine, un soleil radieux dominera avec seulement quelques rares passages nuageux.

La canicule va-t-elle revenir?

En début de semaine prochaine, le mercure va encore prendre l’ascenseur. Les températures atteindront facilement les 30 degrés un peu partout, avec d'éventuelles pointes locales à 32 degrés. C’est au Tessin qu’il fera le plus chaud. Malgré tout, une nouvelle canicule extrême avec des températures de 35 degrés n’est pas prévue.

Pourquoi? Parce que l’anticyclone ne se trouve pas directement au-dessus de la Suisse. Nous ne sommes qu’à sa périphérie, l’air qui afflue sur le pays est donc un peu moins brûlant. De plus, le taux d’humidité reste modéré. La chaleur sera donc moins lourde et les températures élevées seront bien plus supportables. Autre bonne nouvelle: le thermomètre baissera de manière significative durant la nuit. «Nous n’aurons plus de nuits tropicales. C’est idéal pour bien aérer et rafraîchir les intérieurs.»

Pour ceux qui cherchent un peu de fraîcheur, une escapade dans les hauteurs est une excellente option. A 1500 mètres d’altitude, on attend des températures agréables autour des 20 degrés ces prochains jours. Une baignade au lac peut aussi s’avérer fort agréable, puisque la température moyenne de l'eau oscille actuellement entre 22 et 26 degrés.

Un orage pendant le match de la Nati?

Si vous vous demandez quelles seront les conditions météo mardi – jour où la Nati disputera son huitième de finale de la Coupe du monde avec un coup d’envoi à 22 heures – ne vous inquiétez pas. «Aucun risque d'averse ou d’orage à l’horizon.» Seules de rares averses pourraient survenir dans les régions montagneuses en fin de journée. Rien ne viendra donc gâcher la fête pour soutenir la Nati.

En revanche, la sécheresse reste une préoccupation majeure. Les précipitations des derniers jours n’ont pas permis d’améliorer la situation de façon significative, déplore Roger Perret. Le niveau des cours d’eau devrait à nouveau baisser et le danger de feu de forêt pourrait augmenter, du moins dans certaines régions.

Pour l'instant, le risque de feu de forêt est élevé dans plusieurs régions. Le Valais a même déclaré le niveau de danger 5 (danger très élevé). En d'autres termes, des feux très intenses peuvent se déclarer et les cimes des arbres peuvent s’embraser. Une interdiction générale de faire du feu en extérieur est d'ailleurs active en Valais. Dans les cantons de Vaud, Fribourg et Berne, l'interdiction se cantonne aux forêts, ou à proximité immédiate, selon l'application Alertswiss.

Parallèlement, d’autres régions d’Europe luttent aussi contre la sécheresse. De violents feux de forêt se sont déclarés dans des destinations de vacances très prisées comme l’Espagne et la France, forçant l’évacuation de centaines de personnes.