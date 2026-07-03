Granit Xhaka a tenu à remercier la Suisse toute entière après la victoire 2-0 face à l'Algérie. Le capitaine fêtait sa 150e sélection à cette occasion et espère vivre encore beaucoup d'émotions avec la Nati.

Lucas Werder

La Suisse a battu l'Algérie (2-0) ce vendredi matin, heure suisse, et Granit Xhaka a tenu, après la victoire, à déclarer son amour pour un pays dont il a désormais défendu les couleurs à 150 reprises.

Granit Xhaka, une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et 150e sélection avec la Nati: difficile d'imaginer une meilleure soirée?

C'est un immense privilège d'avoir pu porter ce maillot pour la 150e fois. Ce pays, où je suis né et où j'ai grandi, a énormément apporté à ma famille. J'espère que ce ne sera pas mon dernier match.

Qu'avez-vous dit à vos coéquipiers avant la rencontre?

Je leur ai dit que nous pouvions rendre cette journée encore plus spéciale en décrochant notre qualification. C'est exactement ce que l'équipe a réussi à faire.

C'est la première fois depuis 1938 que la Suisse remporte un match à élimination directe en Coupe du monde.

Pour être honnête, je ne le savais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux statistiques. Nous avançons match après match. Nous connaissons nos qualités, mais aussi les aspects que nous devons encore améliorer. Dans cinq jours, il faudra déjà être prêts pour le prochain rendez-vous.

Comment jugez-vous la prestation de votre équipe contre l'Algérie?

Le mot qui me vient à l'esprit, c'est «maturité». Nous avons réalisé une bonne première période et une très bonne seconde mi-temps. Mais dans un match à élimination directe, la manière importe peu. Le plus important, c'est de se qualifier. Nous l'avons fait et nous en sommes très heureux.

Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans cette performance?

Notre travail défensif. Lors des trois premiers matches, nous avions toujours encaissé un but. Cette fois, nous avons été très solides. Défensivement, nous avons encore montré la qualité collective qui fait notre force depuis plusieurs années.

La Suisse peut aussi compter sur un Johan Manzambi en état de grâce.

Il est en train de devenir un très, très grand joueur. Cela se voit. Une nouvelle fois, il nous a aidés à marquer. Mais ce qui me plaît le plus chez lui, c'est son envie permanente de progresser. Quand on possède une telle mentalité à seulement 20 ans, on peut aller très loin.

En Suisse, de nombreux supporters se sont levés à l'aube pour suivre cette rencontre dans des fan zones. En aviez-vous conscience?

Oui, bien sûr. Se lever à cinq heures du matin pour regarder un match, ce n'est pas anodin. Nous voulions leur rendre cette fidélité sur le terrain. Nous sommes très reconnaissants de cet enthousiasme et nous le ressentons jusque dans le vestiaire. Nous en parlons entre nous. Nous voulons continuer à leur offrir de belles émotions.

La Suisse disputera son troisième match consécutif à Vancouver. Est-ce un avantage?

Je ne sais pas si c'est un véritable avantage. Ce qui compte, c'est notre performance. Mais nous nous sentons très bien ici. L'hôtel est excellent et l'ambiance dans le stade était magnifique.

Préféreriez-vous affronter le Ghana ou la Colombie au prochain tour?

Le football n'est pas un juke-box où tu peux choisir! Si nous voulons aller loin dans cette Coupe du monde, nous devons être capables de battre n'importe quel adversaire. Nous attendons tranquillement de connaître notre prochain défi.