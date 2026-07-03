L'équipe de Suisse s'est imposée 2-0 face à l'Algérie et s'est qualifiée pour les 8es de finale. Découvrez les notes des joueurs de la Nati attribuées par notre envoyé spécial à Vancouver.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse a été très solide lors de son 8e de finale contre l'Algérie pour obtenir le droit de rester au Canada. Un homme a crevé l'écran lors du succès helvétique: Denis Zakaria. Le Genevois est notre homme du match avec la note maximale de 6,0.