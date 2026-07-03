Portée par un trio romand étincelant composé de Dan Ndoye, Johan Manzambi et Denis Zakaria, l'équipe de Suisse a éliminé l'Algérie (2-0) et a tranquillement rejoint les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Prochaine étape mardi face à la Colombie ou au Ghana.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce n'est pas encore «la meilleure Coupe du monde de l'histoire» pour la Nati, mais un pas de plus a été franchi, aujourd'hui à Vancouver. Privée de ballon en début de match par des Algériens très à l'aise techniquement, les Suisses ont su attendre leur heure et frapper au bon moment pour s'imposer 2-0 et rejoindre au final assez tranquillement les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Ce prochain match, celui qui permettra potentiellement à la Nati d'entrer dans l'histoire, se déroulera mardi à 22h, heure suisse, toujours à Vancouver, face au vainqueur de Colombie-Ghana. Mais il n'est aujourd'hui pas encore l'heure d'y penser.

Pour quelques heures encore, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont gagné le droit de savourer cette belle victoire acquise face à une Algérie qui a bien commencé la rencontre, emmenée par ses excellents manieurs de ballon, mais s'est éteinte au fur et à mesure du match, comme l'espérait Breel Embolo la veille en conférence de presse.

«Manzambi Ballon d'Or»

Devant 52'497 spectatrices et spectateurs, et dans un stade à nouveau à guichets fermés, une habitude dans cette Coupe du monde spectaculaire, la Suisse a amplement mérité cette qualification, acquise notamment grâce à un trio romand en feu. Johan Manzambi a en effet offert le 1-0 à Breel Embolo à la 10e, tandis que Dan Ndoye a marqué le 2-0 à la 46e après un bon travail de Denis Zakaria sur le côté droit. Le public suisse, largement minoritaire dans le stade (ils sont environ 1500 à être restés en Amérique du Nord après la phase de groupe), a ainsi pu fêter la qualification très tôt dans le match, proposant notamment un joli chant «Manzambi Ballon d'Or» certes encore un peu audacieux, mais pas dénué de panache!

Le jeune attaquant genevois a en effet une fois de plus été décisif dans cette Coupe du monde, en débordant magnifiquement à la 10e et en éliminant deux défenseurs algériens au passage. Son centre a trouvé Breel Embolo, lequel a pu faire usage de son bras et de son corps pour obtenir -et garder- la position préférentielle face au but de Luca Zidane. Du bon travail de la part de tout le monde et une ouverture du score un peu tombée de nulle part pour la Suisse, qui n'avait pas beaucoup vu le ballon dans ces dix premières minutes.

Denis Zakaria dans tous les bons coups

Denis Zakaria, aligné au poste de latéral droit, s'est ensuite créé deux occasions, l'une du pied et l'autre de la tête, mais l'Algérie était vraiment très intéressante dans cette première période et les Fennecs, avec un peu plus de réussite, auraient largement pu égaliser avant la pause.

La décision s'est faite après ces quinze minutes d'intervalle, justement, mais elle a été en faveur de l'équipe de Suisse, un débordement rageur de Denis Zakaria, décidément dans tous les bons coups, était en effet mal repoussé par la défense algérienne. Dan Ndoye pouvait reprendre ce ballon à l'orée des seize mètres et le placer hors de portée de Luca Zidane (46e, 2-0). Le break était fait et l'Algérie n'allait jamais revenir dans cette partie.

Vladimir Petkovic avait pourtant de la ressource offensive sur le banc et a pu faire entrer Amine Gouri à la 58e par exemple, mais la Suisse avait aussi des arguments. Après la pause fraîcheur, Murat Yakin a ainsi fait entrer Noah Okafor (sa première apparition dans cette Coupe du monde) et Fabian Rieder pour Ruben Vargas et Johan Manzambi.

Quatre joueurs offensifs oui, mais avec un bel état d'esprit défensfi

Il est à relever que le sélectionneur suisse avait opté pour un choix audacieux en début de match, en faisant commencer quatre joueurs offensifs (Johan Manzambi, Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas), ce qui est une rareté chez lui. Remo Freuler et Granit Xhaka ont ainsi eu plus de travail à mi-terrain, mais la réalité est aussi que les quatre joueurs pré-cités ont énormément défendu grâce à un état d'esprit collectif impressionnant. Dan Ndoye a, par exemple, gagné beaucoup de duels son côté droit face à Rayan Aït-Nouri.

Une fin de match très tranquille

La Suisse a même manqué le 3-0 de la sécurité totale à la 80e lorsque Fabian Rieder n'a pas réussi à marquer dans le but vide après un nouveau débordement parfait de Denis Zakaria, décidément très intéressant dans son rôle de latéral droit. Pas grave: la Nati ne s'est pas faite peur dans les derniers instants et a conservé ses deux buts d'avance jusqu'à la fin.

Prochaine étape pour la troupe de Murat Yakin, toujours à Vancouver on l'a dit, pour ce huitième de finale très attendu face au vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana. Coup d'envoi à 22h, heure suisse, mardi prochain, le 7 juillet.