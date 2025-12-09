Maura Poggia veut forcer les médias à être plus transparents

Le Conseil des Etats suisse a approuvé une motion exigeant plus de transparence dans les commentaires en ligne des médias subventionnés. Cette mesure vise à lutter contre les propos haineux anonymes, liant l'octroi de subventions à l'identification des commentateurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Les médias doivent garantir plus de transparence sur l'identité des personnes commentant leurs publications, sans quoi ils se verront privés de leurs subventions. Le Conseil des Etats a accepté mardi par 26 voix contre 15 une motion en ce sens.

Le texte de Mauro Poggia (MCG/GE) veut forcer les médias suisses qui bénéficient d'une aide directe ou indirecte d'assurer que les personnes qui commentent leurs publications sur leur site Internet sont identifiables par leur identité aux yeux du public. Sans quoi, les éditeurs pourraient se voir privés de leur subvention.

Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème avec les propos haineux protégés par l'anonymat, mais personne ne propose de solutions, selon le Genevois. Et de souligner que, sans médias, il n'y a pas d'échanges d'idées, et sans échanges d'idées, il n'y a pas de démocratie.

Le National doit se prononcer

«Il faut bien un jour prendre le taureau par les cornes», a abondé Baptiste Hurni (PS/NE). Ils ont été suivis par des élus de tous bords. S'ils avaient de la sympathie pour l'intention de la motion, la majorité de la commission et le Conseil fédéral rejetaient le lien entre la lutte contre les propos haineux et les subventions.

Ces dernières ne concernent généralement pas les offres en ligne, mais les contenus papiers, a rappelé Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL). Et de craindre que le texte n'entraîne beaucoup de bureaucratie pour peu d'effet. Le National doit encore se prononcer.