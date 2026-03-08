Bienvenue dans ce live

Le programme des votations de dimanche est chargé. Les Suisses se prononcent sur quatre objets. Une baisse de la redevance radio-TV à 200 francs par an, l'imposition individuelle des couples mariés, le fonds climat et l'argent liquide.

Retrouvez les enjeux de cette journée juste ici: Médias, mariage, argent et climat au programme des votations