De nombreux médecins et médecins de famille sont à bout. Pour Daniel Flach, la pression est telle qu'il ferme son cabinet à Bienne (BE). Dans une lettre adressée à ses patientes et patients, il dénonce le nouveau système tarifaire. Dans un entretien avec Blick, il explique les problèmes de sa profession.

«La politique et les caisses-maladie nous ont poussés dans une situation misérable»

«La politique et les caisses-maladie nous ont poussés dans une situation misérable»

En bref A Bienne, Daniel Flach a cessé ses consultations et fermera son cabinet fin novembre 2026, faute de rentabilité et de successeur

Selon lui, Tardoc n’a pas amélioré les revenus des généralistes, tandis que les charges augmentent

Face à la pénurie de généralistes, il réclame plus de places d’études et de meilleures conditions de travail

Nicolas Lurati et Sandro Zulian

Cette lettre témoigne du désarroi des médecins de famille. «Nous devons malheureusement vous informer que nous fermerons notre cabinet à la fin novembre 2026», écrit le généraliste Daniel Flach, installé à Bienne (BE), à ses patients. Blick a pu consulter ce courrier.

Le médecin est amer: «La raison réside dans la situation économique déplorable dans laquelle la classe politique et les caisses-maladie ont plongé la médecine de famille. Et d'ajouter: Dans les conditions actuelles, il n'est plus possible d'exploiter un cabinet de médecine de famille de manière rentable en ville.»

Lundi, Blick s'est rendu sur place. L'assistante médicale de Daniel Flach remet son dossier à un homme âgé, avec qui elle discute un moment. Le médecin lui-même est absent. Plus tard dans la journée, Blick rencontre le praticien à son domicile, dans la région biennoise. Il confie: «Je ne propose plus de consultations. Le cabinet est de fait fermé, sauf pour les patients qui viennent récupérer leur dossier.»

«La situation ne s'est pas améliorée»

La première raison qui contraint Daniel Flach à fermer son cabinet est financière. «Comme d'autres médecins de famille en Suisse, je n'ai pas été épargné. Malgré l'introduction du nouveau système tarifaire Tardoc au début de l'année 2026, la situation des médecins de famille ne s'est pas améliorée.»

«Le système précédent, Tarmed, a été en vigueur pendant 22 ans, de 2004 à cette année. Il était dépassé et n'avait pas été adapté au renchérissement», précise-t-il. Les médecins généralistes espéraient une amélioration avec Tardoc. «Nous gagnons autant avec Tardoc qu'avec Tarmed.»

Récemment, l'association Médecins de famille et de l'enfance Suisse (MFE) relevait dans un communiqué: «Le renforcement de la médecine de famille était l'une des promesses centrales de la révision tarifaire. Avec l'introduction de Tardoc début 2026, cette promesse aurait enfin dû être tenue. Mais les médecins de famille, dont le travail est sous-évalué depuis des années dans les tarifs, ne profitent toujours pas du nouveau système.»

Outre la colère suscitée par les tarifs, Daniel Flach pointe un autre problème financier: des recettes stagnantes face à des charges en hausse. «Les coûts du loyer, du personnel et surtout de l'informatique augmentent», détaille-t-il.

Son constat est sans appel: «Le bénéfice résiduel est trop faible pour donner envie aux jeunes médecins de se spécialiser en médecine de famille.»

D'autres spécialités sont plus attrayantes

La deuxième raison de la fermeture tient à l'absence de relève. «Je n'ai pas trouvé de successeur.» Pour les jeunes médecins, il ne vaut presque plus la peine de devenir généraliste. Daniel Flach illustre son propos: «Un jeune médecin de famille de 30 ou 35 ans perçoit un salaire de départ qui, en raison du système rigide des points tarifaires, évolue à peine tout au long de sa carrière.»

« Comme nettement moins de jeunes généralistes arrivent sur le marché, la pénurie s'aggrave encore en Suisse »

Un spécialiste d'un autre domaine bénéficie en revanche d'un revenu initial plus élevé. «C'est pourquoi il est plus attrayant pour les jeunes médecins de choisir une autre voie.» Pourtant, les besoins en médecine de premier recours restent élevés: «Avec l'évolution démographique et le vieillissement de la population, la demande ne cesse même d'augmenter.»

A cela s'ajoute le fait que les médecins de famille de la génération du baby-boom atteignent aujourd'hui ou atteindront prochainement l'âge de la retraite. «Comme nettement moins de jeunes généralistes arrivent sur le marché, la pénurie s'aggrave encore en Suisse.»

«Je souhaite m'engager»

Daniel Flach appartient lui aussi à cette génération et prendra sa retraite dans deux ans. Après la fermeture de son cabinet, il ne compte pas reprendre une autre spécialisation médicale. «Mais je souhaite m'engager pour défendre les intérêts des médecins de famille en Suisse, affirme-t-il. C'est aussi pour cette raison que j'évoque avec Blick les dysfonctionnements de notre profession.»

Ses revendications sont claires: «Il faut non seulement davantage de places d'études en médecine, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les médecins de famille.» Il faudrait notamment réduire le nombre de gardes d'urgence obligatoires par an, souligne-t-il: «Ce service d'urgence est très éprouvant pour nous.»

En revanche, le contact humain avec sa patientèle a toujours été très stimulant pour Daniel Flach. «J'ai beaucoup apprécié ces échanges, et c'est avant tout pour cela que je suis devenu médecin de famille. Que tout cela s'arrête maintenant me fait mal.»

Mais un autre regret l'affecte. «Le fait de devoir fermer le cabinet sans pouvoir proposer de solution de succession est difficile. Je suis vraiment désolé pour mes patients.»