Chaque année, les caisses-maladie paient des centaines de millions pour des interventions médicales qui n'auraient peu, voire aucune utilité. Une nouvelle étude montre pourquoi les médecins recourent si souvent à ces pratiques.

Plus de 600 millions de francs de soins superflus font grimper les primes

Plus de 600 millions de francs de soins superflus font grimper les primes

Gian Signorell

Les coûts croissants du système de santé se répercutent sur les primes d’assurance-maladie. Pour preuve, les primes augmentent en moyenne de 5% pour l'année prochaine. Selon la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider, cette hausse ne s'explique pas uniquement par le vieillissement de la population. Le principal facteur d’augmentation des prix serait la multiplication des traitements dont bénéficie chaque patient, relève le «Beobachter».

Deux projets du Fonds national suisse, réalisés par la Haute école spécialisée bernoise (BFH), révèlent que bon nombre des traitements médicaux ne seraient en réalité pas nécessaires. Les spécialistes qualifient ces prestations de «soins à faible valeur». En d'autres termes: des traitements présentant peu, voire aucune utilité, pour les patients. L’économiste de la santé, Tobias Müller, et son équipe ont ainsi identifié près de 600’000 prestations de ce type facturées par Swica entre 2018 et 2023.

Un article du «Beobachter» Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Plus

Rapporté à l’ensemble des caisses-maladie, ce chiffre représenterait un coût total de 600 millions de francs. A titre de comparaison, les dépenses de l’assurance obligatoire des soins ont atteint 38,9 milliards de francs en 2025.

Un stent cardiaque sur deux est superflu

Parmi les soins à faible valeur, les tests de routine de vitamine D chez les personnes sans facteurs de risque, les tests PSA chez les hommes de plus de 75 ans pour le dépistage de la prostate, ou encore les médicaments contre la toux chez les enfants.

Au sein des hôpitaux, ce sont surtout les arthroscopies du genou en cas d’arthrose qui font grimper les coûts. Des études montrent pourtant que ces interventions ne sont pas plus efficaces qu’un placebo. Selon l'étude de la BFH, près d’un stent coronaire sur deux implanté chez des patients souffrant d’une maladie cardiaque stable serait superflu, les traitements médicamenteux permettant de réduire tout aussi efficacement le risque d’infarctus. De même, les opérations de fusion vertébrale pratiquées pour traiter de simples rétrécissements du canal rachidien seraient trop fréquentes.

Pour déterminer si un traitement est nécessaire ou non, l'équipe de recherche s'est basée sur les directives médicales des sociétés professionnelles de médecins, notamment sur les recommandations de l’initiative Smarter Medicine. En collaboration avec les médecins, l’initiative publie pour chaque discipline médicale des sortes de «Top 5», soit des mesures médicales auxquelles il faudrait généralement renoncer.

Pourquoi les médecins pratiquent des traitements inutiles

Comment expliquer le fait que certains médecins continuent ces pratiques, malgré ces séries de recommandations? «L'aspect financier est central: les soins à faible valeur comportent souvent des risques minimes pour les patients et génèrent des revenus pour le cabinet ou l’hôpital», explique l’auteur de l’étude, Tobias Müller. Mais les patients portent aussi une part de responsabilité, en demandant spécifiquement certaines prestations, par exemple les tests de vitamine D.

« Les décisions médicales doivent être indépendantes des incitations financières Tobias Müller, expert de l'étude »

«Notre enquête montre qu’il ne suffit pas de mettre à disposition des directives et des recommandations, comme les Top 5 de Smarter Medicine», relève Tobias Müller. Selon lui, il conviendrait de remplacer les modèles de rémunération basés sur le nombre de prestations fournies par des salaires fixes ou des systèmes mixtes. Ces derniers pourraient, par exemple, combiner des forfaits par patient avec des subventions destinées à la prise en charge des maladies chroniques. «Les décisions médicales doivent être indépendantes des incitations financières, afin d’éviter que la multiplication des traitements ne devienne une source de profit», souligne l’expert.

Dans le secteur ambulatoire, le système tarifaire Tardoc est actuellement en vigueur. Il permet aux médecins de facturer individuellement chaque prestation qu’ils fournissent.

Comment éviter les pratiques inutiles

L’équipe de recherche avance également une autre solution: les caisses-maladie pourraient communiquer aux médecins, de manière ciblée, le volume de prestations qu’ils prescrivent en comparaison avec leurs confrères. Cette méthode, connue en psychologie sous le nom de nudging repose sur le principe de l’incitation douce afin d’influencer les comportements sans imposer de contraintes.

Par ailleurs, les chercheurs préconisent de limiter de façon ciblée la prise en charge des soins jugés peu utiles, en excluant certaines prestations du catalogue de l’assurance de base. L’efficacité de cette approche a déjà été démontrée. Tobias Müller cite notamment l’exemple des tests de vitamine D: après que l’initiative Smarter Medicine a recommandé, en 2021, de ne plus effectuer ces analyses de manière systématique, leur nombre n’a reculé que de 6%. En revanche, après que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a limité leur remboursement, le nombre de tests a diminué de plus de moitié en six mois. Une mesure qui a permis des économies de 16 millions de francs.

Interrogée, la Fédération des médecins suisses (FMH) a répondu qu’elle ne pouvait pas encore prendre position de manière fondée sur ces résultats, l’étude n'étant pas encore accessible au public.