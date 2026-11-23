Un Brésilien de 74 ans a été retrouvé après 11 jours de recherches dans la forêt dense de l'Amazonie. Il s'est débrouillé comme un chef pour s'en sortir.

Perdu, aveugle d'un oeil et avec Alzheimer, il survit 11 jours

Perdu, aveugle d'un oeil et avec Alzheimer, il survit 11 jours

En bref Atteint d’Alzheimer et aveugle d’un œil, Janarino Ferreira dos Santos, 74 ans, s’est égaré le 10 novembre en Amazonie, au nord de Macapá

Après onze jours de recherches, les secours l’ont retrouvé désorienté grâce à ses empreintes, qui montraient qu’il tournait en rond; il a été hospitalisé

Selon les secouristes, le retraité s’est nourri de fruits de buriti, a bu à des sources et s’est aménagé des lieux de repos avec des feuilles de palmier

Yannick Weber Blick Newsdesk

La forêt y est si dense qu'on n'y voit qu'à quelques mètres devant soi. Janarino Ferreira dos Santos en a vécu l'amère expérience ces derniers jours dans l'Amazonie brésilienne. L'homme de 74 ans, aveugle d'un oeil et malade d'Alzheimer, avait disparu le 10 novembre après s'être égaré lors d'une sortie en famille, au nord de la ville de Macapá, au nord du Brésil.

De gros moyens de recherche ont été mis en place, avec des fouilles au sol, des survols aériens et même des militaires sont venus prêter main forte. Et, alors que les espoirs s'amenuisaient, le miracle: après onze jours, vendredi dernier, il a fini par être retrouvé par une équipe de secouristes. Des images montrent l'homme dévêtu, désorienté, mais bien vivant. Il a depuis été hospitalisé.

Il tournait en rond

Les secouristes interrogés par le média brésilien G1 ont analysé les traces trouvées à proximité du lieu où l'agriculteur à la retraite a été retrouvé. Côté nourriture, l'homme a pu croquer dans les fruits comestibles des buritis, aussi appelés palmiers-bâche. Il a trouvé quelques sources d'eau pour boire. Grâce à des feuilles de palmier açaï, il s'est préparé des lieux où se coucher et se reposer.

C'est grâce aux traces de pas que Janarino a pu être pisté. «Il faisait un cercle. Les empreintes montraient qu'il faisait des allers-retours. C'est à ce moment-là que nous avons été sûrs qu'il était encore dans les environs», dit un secouriste, attribuant l'itinéraire à la désorientation induite par sa maladie d'Alzheimer. C'est en suivant les traces qu'ils ont réussi à localiser le vieux monsieur.