Pour la première fois en 2025, 43% des entreprises d’aide à domicile suisses ont employé des proches aidants. Cela a contribué à une hausse de 21% des soins de base et à un bond du personnel non formé.

Les soins ambulatoires et à domicile enregistrent un record

Les soins ambulatoires et à domicile enregistrent un record

ATS Agence télégraphique suisse

En 2025, les soins ambulatoires et à domicile ont atteint des niveaux inédits en Suisse. Les heures dispensées ont ainsi bondi de 15,3% pour atteindre 29,6 millions.

Le secteur des services d'aide et de soins à domicile a été dynamisé par la création de 227 entreprises commerciales, portant leur nombre à 1050, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces structures privées ont fourni 12,2 millions d'heures de prestations, en hausse de 37,6%, tandis que les organisations publiques à but non lucratif en ont assuré 15,5 millions (+2,8%). Les infirmières et infirmiers indépendants ont totalisé 1,9 million d'heures.

Dans les hôpitaux, les contacts ambulatoires ont également progressé de 3,9% pour atteindre 25,9 millions. Pour la première fois, les montants facturés dans ce domaine ont franchi le seuil des 10 milliards de francs, affichant une progression de 6,1%. En comparaison, les séjours stationnaires n'ont crû que de 1,8%, avec 1,5 million d'hospitalisations. La hausse s'est aussi révélée modeste dans les établissements médico-sociaux (EMS), où le nombre de résidents et de places a augmenté de 0,9%.

Rôle grandissant des proches aidants

Pour la première fois en 2025, les services d’aide et de soins à domicile employant et rémunérant des proches aidants ont pu être dénombrés: 43% des entreprises commerciales et 20% des organisations publiques ont déclaré avoir des proches aidants sous contrat. Cette proportion montait à 64% pour les nouvelles entreprises ayant débuté leur activité en 2025.

En principe, les proches aidants peuvent prodiguer uniquement des soins de base comme l’aide à l’habillement, au repas ou à la douche. Le nombre d'heures de ces soins a nettement plus augmenté (+21%) que les soins plus complexes (+7%). Pour les entreprises commerciales en particulier, la hausse était de 46% pour les soins de base et de 16% pour les soins plus complexes.

Les proches aidants contribuent probablement à cette hausse massive des soins de base. Le recrutement important de personnel non formé ou au bénéfice d’un cours de base (2025: 32'398, +39%) semble également refléter l’engagement croissant des proches aidants. Cette tendance est particulièrement marquée en Suisse alémanique, plus modérée en Suisse romande et au Tessin et totalement absente dans le canton du Jura.

En 2025, le nombre d’hommes recevant des soins à domicile (208'215, +10%) a progressé plus fortement que celui des femmes (252'701, +8%). Les classes d’âge qui ont vu leur clientèle augmenter le plus sont les 20-64 ans (+11%) et les 0-19 ans (+17%). Si la moyenne d’âge des bénéficiaires de soins à domicile a tendance à baisser, celle des résidents des EMS continue d’augmenter légèrement:

Parallèlement, les effectifs globaux de personnel de santé ont atteint 333'996 postes équivalents plein temps, en hausse de 11% dans les soins à domicile et de 3% dans les EMS. Le personnel soignant hospitalier a en revanche stagné avec une progression limitée à 0,2%.

Onze pour cent de la population suisse ont été hospitalisés au moins une fois au cours de l’année 2025. Ce sont au total 1,5 million d’hospitalisations (+1,8% par rapport à 2024) et 25,9 millions de contacts avec des patients ambulatoires (+3,9%) qui ont été dénombrés dans les hôpitaux. Le renforcement de l’activité ambulatoire hospitalière s’est accompagné d’une hausse de 6,1% des montants facturés, qui ont atteint 10 milliards de francs.

Retour aux bénéfices pour les hôpitaux

Sur le plan financier, les hôpitaux ont dégagé un résultat positif avec 38,2 milliards de francs de recettes contre 37,7 milliards de charges, mettant fin à trois années consécutives de déficit. Les services d'aide et de soins à domicile ont également clos l'exercice dans les chiffres noirs, dégageant 4,1 milliards de recettes pour 4 milliards de coûts.

Les organisations publiques ont enregistré un bénéfice de 15,4 millions, les entreprises commerciales de 60,8 millions. Les EMS accusent en revanche un déficit de 144 millions de francs.