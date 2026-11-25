Les cabinets de généralistes ferment face à la surcharge administrative, tandis que la relève manque en Suisse. Les associations médicales demandent de meilleures conditions de travail et davantage de formation pour enrayer la pénurie de médecins de famille en Suisse.

Les médecins de famille ferment boutique face à la montagne de paperasse

Les médecins de famille ferment boutique face à la montagne de paperasse

En bref Selon l’Obsan, les médecins de famille résolvent 94% des problèmes de santé pour 8% des coûts

Selon une enquête de 2024 des Jeunes médecins de famille et de l’enfance Suisse, 62% des membres sont prêts à investir dans un cabinet, mais l’association dénonce des obstacles économiques et administratifs, insuffisamment allégés par le Tardoc

Les jeunes médecins réclament une meilleure rémunération et moins de bureaucratie et la FMH demande davantage de formation

Sandro Zulian

Les fermetures des cabinets de médecins de famille s'enchaînent. Depuis des années, les spécialistes alertent sur une pénurie préoccupante de cette spécialisation en Suisse.

Les soins de base – assurés par les cabinets de médecine générale du pays – fonctionnent pourtant avec une efficacité remarquable. Selon un rapport de l'Observatoire suisse de la santé (Obsan), les médecins de famille résolvent environ 94% des problèmes de santé, tout en ne générant que 8% des coûts. Le problème? Les généralistes vieillissent, ferment leur cabinet et ne trouvent pas de relève.

«La relève est là et motivée»

Il existe pourtant des solutions, affirme à Blick Linda Habib, coprésidente des Jeunes médecins de famille et de l'enfance Suisse (JHaS). «La relève est là et motivée!» Lors d'une enquête menée auprès des membres de l'organisation en 2024, 62% d'entre eux se sont dits prêts à investir dans leur propre cabinet, «le plus souvent dans un cabinet de groupe», précise-t-elle.

Le principal obstacle réside ailleurs. «Cette volonté se heurte à un cadre économique dans lequel les tâches d'avenir sont particulièrement difficiles à assumer: formation des médecins-assistants, suivi des patients atteints de maladies chroniques, travail en équipes interprofessionnelles et numérisation.» A cela s'ajoute une lourde charge administrative, dont le nouveau système tarifaire Tardoc, introduit début 2026, ne tient pas suffisamment compte.

L'entrée en vigueur du Tardoc s'est d'ailleurs révélée chaotique: des centaines d'erreurs de tarification sur les forfaits ont parfois entraîné des factures largement surévaluées pour les patients. Jusqu'à présent, cette réforme n'a pas apporté le soulagement espéré aux médecins de famille.

Une hausse des tarifs réclamée

«La pénurie de médecins de famille et de l'enfance fait depuis longtemps partie du quotidien», constate l'association des jeunes médecins. Elle réclame «à court terme, une revalorisation via les valeurs cantonales du point tarifaire et, à long terme, une hausse des positions pertinentes des soins de base dans le Tardoc», afin de mieux rémunérer leurs prestations.

Il faut également réduire la bureaucratie et améliorer les conditions de travail des équipes interprofessionnelles. «La classe politique et les partenaires tarifaires doivent agir dans l'intérêt des patients», résume Flurina von Blumenthal.

«Cette pénurie existe depuis des années»

La FMH, l'association des médecins suisses, s'inquiète elle aussi vivement pour l'avenir. Sa présidente, Yvonne Gilli, déclare à Blick: «Un quart des médecins en activité a 60 ans ou plus. Parallèlement, la Suisse ne forme pas assez de relève médicale. Ce déficit structurel est à l'origine de la pénurie et dure depuis des années.»

A cela s'ajoutent une charge administrative croissante et une forte pression économique. «Les cabinets de médecine de famille doivent absorber des coûts de personnel et d'exploitation en hausse, alors que les entretiens et les consultations, qui demandent beaucoup de temps, restent insuffisamment indemnisés par le tarif.»

La classe politique doit passer à l'action, estime Yvonne Gilli. «La FMH souligne depuis des années que la Suisse ne forme pas suffisamment de médecins et dépend trop de l'étranger. Les efforts actuels ne suffisent pas.»