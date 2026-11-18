Amnesty International Suisse rappelle l'importance de la liberté de réunion avant les manifestations de jeunes prévues vendredi. L'ONG exhorte les autorités à garantir des rassemblements pacifiques et à privilégier le dialogue, même face aux perturbations.

Amnesty interpelle la police avant les manifestations de vendredi en Suisse

Amnesty interpelle la police avant les manifestations de vendredi en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Avant les manifestations de jeunes prévues vendredi, Amnesty International Suisse a rappelé aux autorités l'importance de la liberté de réunion. Pour les jeunes, l'espace public constitue un lieu essentiel de participation, car ils disposent souvent de peu de possibilités de participation au sein des institutions, souligne l'ONG.

La police doit permettre le déroulement de rassemblements pacifiques et protéger les participants, a déclaré mercredi Amnesty Suisse. De plus, toute action menée dans l'espace public exige de la part des autorités une certaine tolérance face aux éventuelles perturbations de la vie quotidienne.

«Ce n’est pas le rôle des autorités d’empêcher les gens de participer à des manifestations au motif qu’elles causent des perturbations. Elles doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour éviter le recours à la violence et privilégier la désescalade et le dialogue», a déclaré Alicia Giraudel, juriste chez Amnesty International Suisse, citée dans un communiqué.

Quelques actes de violence isolés ne rendent pas l’ensemble de la manifestation violente et ne justifient pas de mesures générales à l’encontre de tous les manifestants. La dispersion d’un rassemblement ne doit être envisagée qu’en dernier recours, rappelle Amnesty.

Prudence envers les mineurs

L'ONG a également dénoncé des «tentatives d’intimidation» menées en amont, citant notamment la campagne lancée début octobre par la police cantonale du Valais contre les blocages d’écoles. Dans leur communication, les forces de l'ordre soulignaient notamment les graves conséquences de ces actions.

En ce qui concerne les mineurs, une prudence particulière s’impose toujours lors des interventions et le recours à la force doit être strictement limité à des exceptions proportionnées, explique l'organisation.

Lors des récentes manifestations d’élèves en France, les actes de violence commis en marge des événements ont fortement retenu l’attention du public, reléguant parfois au second plan les revendications de fond. Amnesty souligne que la protection de la liberté de réunion ne couvre ni la violence à l’encontre des personnes ni les appels à la discrimination.