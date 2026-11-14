Des milliers de manifestants à Genève défilent contre l'austérité

Entre 3500 et 7000 manifestants ont protesté samedi à Genève contre un plan d'économies de 247,7 millions de francs. Les secteurs de la culture, de la santé et de l'éducation ont largement participé au rassemblement.

En bref A Genève, entre 3500 et 7000 manifestants ont défilé samedi contre les mesures d'austérité budgétaire annoncées par les autorités cantonales. Organisée par une coalition de syndicats, d'associations et de partis de gauche, la mobilisation a été pacifique et s'est conclue par un concert symphonique.

Les coupes prévues incluent une réduction de 4% des subventions aux associations et 5% pour les missions des Hôpitaux universitaires de Genève. La culture, la santé et l'éducation étaient au cœur des revendications.

Le projet de budget 2027 prévoit 247,7 millions CHF d'économies, suscitant des mobilisations croissantes. Une manifestation similaire à Lausanne avait réuni entre 6000 et 15'000 personnes le 12 novembre.

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre l'austérité à l'appel d'une large coalition qui regroupe des syndicats, des associations et les partis de gauche. En ligne de mire: les mesures d'économies budgétaires annoncées par les autorités.

Selon les organisateurs, les manifestants étaient entre 6000 et 7000, près de 5000 selon Keystone-ATS et 3500, selon la police genevoise. Aucun débordement n'a été signalé. Mireille Senn de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) se réjouit de la «très belle représentativité au sein du cortège».

Parti des Charmilles sur la rive droite, le cortège a rejoint au son des tambours le siège de l'Hospice général (HG), à Rive en passant par le Pont du Mont-Blanc. La mobilisation s'est terminée avec un concert d'un orchestre symphonique composé d'une cinquantaine de musiciens.

Variable d'ajustement

Les milieux culturels figuraient en bonne place dans cette manifestation. «Couper l'art, c'est couper dans le vivant», soulignaient de nombreuses pancartes. «Non, non aux coupes dans la culture à Genève», affichait une des banderoles de tête de cortège.

«Essentielle au fonctionnement de la démocratie, la culture ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire», a relevé une représentante de la Fédération du réseau artistique et culturel de Genève (FRACG). Les secteurs de la santé, du social et de l'éducation étaient aussi largement présents dans le défilé.

Tous répondaient à la coalition contre l'austérité, qui dénonce des attaques multiples contre la population. Lancé au début octobre par le Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné et la CGAS, ce mouvement fustige les conséquences d'une répartition profondément inéquitable des richesses et des ressources financières du canton.

Première étape

Alors que la dernière mobilisation contre le projet de budget 2027 du canton au début octobre n'avait rassemblé que 600 personnes, cette nouvelle manifestation a réussi à fédérer beaucoup plus largement. «C'est une première étape», a indiqué à Keystone-ATS Vincent Bircher du Syndicat des services publics (SSP).

«La mobilisation va continuer», assure-t-il. En cause: le projet de budget 2027 qui mise sur un plan d'économies de 247,7 millions. Parmi les mesures prévues, figurent des coupes linéaires de 4% dans les subventions aux associations et une baisse de 5% pour les missions d'intérêt général des Hôpitaux universitaires de Genève et de l'Institution de maintien à domicile. Le débat aura lieu mi-décembre au Grand Conseil.

A Lausanne aussi, des milliers de manifestants, entre 6000 et 15'000 selon les estimations, étaient descendus dans la rue jeudi dernier pour protester contre l'austérité et les mesures d'économie budgétaires. Une manifestation similaire est prévue le 20 novembre à Neuchâtel. Ces mouvements contre l'austérité et la vie chère se multiplient en Europe.